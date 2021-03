El Constitucional alemany frena el desemborsament dels fons europeus abans de l'estiu

El Tribunal Constitucional d'Alemanya ha frenat aquest divendres la ratificació del fons de recuperació de 800.000 milions d'euros amb què la UE vol impulsar la seva economia després de la pandèmia, una decisió que deixa en l'aire la data de l'arribada de les ajudes europees a les capitals.





Bandera alemanya i de la UE (EP)









Segons ha explicat en un comunicat, el Constitucional alemany ha ordenat al president de país, Frank-Wlater Steinmeier que aturi la signatura de la Decisió de recursos propis de la UE, una legislació clau per a la posada en marxa del pla anticrisi perquè és la que permet a la Comissió Europea emetre el deute amb la que finançarà la recuperació.





Aquesta normativa havia estat aprovada sense problemes prèviament al Parlament (Bundestag) i al Senat (Bundesrat), però el moviment del Constitucional ha evitat la finalització del procediment nacional de ratificació.





El motiu és que els jutges de l'Alt Tribunal alemany ha de resoldre abans un recurs presentat per un conjunt de ciutadans alemanys que qüestionen la legalitat del fons de recuperació, que preveu el lliurament a Espanya de 140.000 milions d'euros, dels quals 70.000 milions prendran la forma de transferències no reemborsables.





Els jutges alemanys no ha donat terminis sobre el seu futur veredicte, però les seves decisions sobre assumptes similars es van prolongar fins a tres mesos, segons fonts diplomàtiques alemanyes. Això suposa que la UE no podrà complir la seva meta que tots els Estats membres hagin ratificat el pla per a finals d'abril.





L'Executiu comunitari no pot acudir als mercats de deute fins que la Decisió de recursos propis de la UE hagi estat aprovada en els vint parlaments nacionals. De moment, només ha estat ratificat completament a Bulgària, República Txeca, Espanya, França, Croàcia, Itàlia, Xipre, Malta, Portugal i Eslovènia.





La ratificació del fons de recuperació en tots els Estats membres no és l'únic tràmit a completar perquè les ajudes comencin a fluir cap als països, ja que la UE abans de donar també el vistiplau als plans nacionals amb les reformes i inversions que finançaran aquests fons.