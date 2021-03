Un prestigiós viròleg dels EUA acusa a la Xina d'haver creat el Covid-19 a un laboratori de Wuhan

L'exdirector dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels Estats Units (CDC, per les seves sigles en anglès) Robert Redfield creu que el virus SARS-Cov-2, que causa la Covid-19, es va originar en un laboratori a la ciutat de Wuhan, a la Xina.









Wuhan @EP





Els comentaris de Redfield, que donen suport a una controvertida teoria sobre l'origen del coronavirus que no està provada, apareixen en un documental que la cadena de televisió CNN estrenarà aquest diumenge.





Segons Redfield, que és viròleg, el virus "es va escapar" del laboratori, cosa que va passar necessàriament intencionadament. "Sóc de l'opinió que (...) l'etiologia més probable d'aquest agent patogen a Wuhan va ser la d'un laboratori", assenyala en un fragment del documental que es va fer públic aquest divendres, en què considera que, "si hagués de suposar", el SARS-CoV-2 es va començar a transmetre "al setembre o a l'octubre (del 2019) a Wuhan".





"Hi ha persones que no ho pensen. Està bé. La ciència ho esbrinarà", ha afegit, abans de matisar que "no és inusual en els patògens respiratoris amb què es treballa en un laboratori que infectin el treballador".





No hi ha cap evidència clara que doni suport a la teoria de la creació del virus en un laboratori, tot i que s'ha esmentat freqüentment en teories de la conspiració. L'expresident dels Estats Units Donald Trump també s'ha expressat a favor d'aquesta vessant diverses vegades. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) considera que aquesta explicació de l'origen del SARS-CoV-2 és "extremadament improbable".





DECLARACIONS DES DE LA CASA BLANCA





Després dels comentaris de l'exdirector dels CDC, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha declarat als mitjans que "té teories" sobre l'origen del coronavirus i que està "a l'espera que la comunitat científica emeti un judici".





"Tinc teories, però no sóc científic", ha contestat quan li han preguntat sobre si té alguna teoria sobre els orígens de la Covid.





El judici que espera Biden és l'informe de l'OMS sobre l'origen de la malaltia, que fa mesos que s'investiga. Sobre aquest, l'assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, va expressar al febrer en un comunicat la seva preocupació per la manera en què l'OMS estava distribuint els primers resultats de la investigació i va recordar a l'organització, a la qual els Estats Units es van reincorporar amb l'arribada de Biden al poder, que la seva credibilitat està en joc.





La portaveu de la Casa Blanca, Jen Psaki, quan li van preguntar sobre si l'Administració nord-americana encara està preocupada per aquestes investigacions ha respost que hi ha preocupació per la "falta de transparència" i perquè la inseguretat freni l'accés a les dades disponibles.





"Hem demanat una investigació internacional i que s'investigui no només l'origen, sinó la falta de transparència de la Xina", ha recordat Psaki.





Així mateix, ha insistit que els Estats Units estan compromesos amb la investigació amb la dotació de personal a territori xinès. "Veurem què diu l'informe i examinarem les dades a les quals tindrem accés per dur a terme una acció", ha conclòs.