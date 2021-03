"El món ens està mirant": Love of Lesbian protagonitza el primer concert massiu a Catalunya

El concert del grup Love of Lesbian al Palau Sant Jordi de Barcelona aquest dissabte s'ha convertit en la primera prova pilot massiva i sense distància de seguretat entre les 5.000 persones que han assistit des de l'inici de la pandèmia de la Covid-19 a Catalunya.





Vista del concert de Love of Lesbian (EP)





"El món ens està mirant", ha reivindicat al principi del concert el líder de la banda, Santi Balmes, que s'ha emocionat en recordar que aquesta és la primera vegada en un any que Love of Lesbian torna a trepitjar un escenari.





El concert ha comptat amb un repertori de 17 temes que ha arrencat amb 'Ningú pels carrers', seguit per 'Sota el volcà', 'Quan no em veus', 'Nits reversibles', 'Segon assalt', 'Contraespionaje', 'Els mals passatgers', 'Belize', 'Manifest delirista' i 'John Boy'.





Al llarg del concert han aparegut les artistes convidades Tijoux, amb qui el grup ha cantat la cançó 'Universos infinits', i la cantant Suu, que s'ha sumat per cantar 'Incendis de neu' al costat del grup.





El grup d'indie rock, integrat per Balmes, Jordi Roig, Joan Ramon Planell i Oriol Bonet, ha dedicat el tema 'Si sortim d'aquesta' als professionals de serveis essencials que han estat al primera línia des de l'inici de la pandèmia, i ha demanat que "no hi hagi mai més retallades" per al sector de les cures, sanitaris i neteja.





El grup ha tancat el concert amb un bis amb els temes '1999' i 'Allà on solíem cridar' i amb 'Planador', amb la qual s'han acomiadat de l'audiència: "Avui hem fet història".

"Com a grup, necessitem dosis de fe i d'esperança. Com sempre, no ens heu fallat, moltes gràcies. Sortirem d'aquesta, clar que sí", ha agraït Balmes entre els aplaudiments i xiulets del públic, que ha seguit aplaudint i saltant durant diversos minuts mentre la banda s'acomiadava.





INVERSIÓ DE 200.000 EUROS

La plataforma Festival per la Cultura Segura --organitzadora del concert-- ha destinat un total de 200.000 euros a garantir que transcorria amb totes les mesures de prevenció i contenció de la Covid-19: proves TAR i mascaretes FFP2 per a públic i tècnics, gel hidroalcohòlic i personal addicional per evitar que es formessin aglomeracions a durant l'entrada i la sortida del recinte.





Així, els 5.000 assistents que han acudit al concert s'han realitzat un test d'antígens ràpid (TAR) abans d'entrar, portaven una màscara FFP2 facilitades per l'organització, i se'ls ha pres la temperatura abans d'entrar al recinte.





A la trobada ha acudit la consellera de Cultura en funcions de la Generalitat, Àngels Ponsa; el de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet; el secretari general de Salut de la Generalitat; Marc Ramentol, i els tinents d'alcalde de Barcelona Jaume Collboni i Janet Sanz.