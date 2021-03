El 25% de les famílies espanyoles està en risc de pobresa extrema després d'un any de pandèmia, segons Fundació Padrina

Un quart de les famílies espanyoles es troba en risc de pobresa extrema després del primer any de pandèmia, segons estimacions de la Fundació Madrina que situa l'atur real a Espanya en el 22%, incloent els ERTOs i els autònoms en cessament d'activitat.





Família en risc de pobresa (EP)





L'ONG alerta que els que més pateixen aquesta situació són els joves i els més grans i denuncia les dificultats existents perquè els diners públics arribi a les famílies i empreses que més pateixen la crisi. Segons dades de la Fundació, a 8 de cada 10 famílies vulnerables se'ls denega l'ajuda mínima vital i s'estima que 1 de cada 2 famílies vulnerables podria perdre el seu habitatge en els propers mesos.





En aquest sentit, afegeix que el 97,2% de les famílies ateses per Fundació Madrina no ha rebut l'Ingrés Mínim Vital (IMV) sol·licitat i 4 de cada 10 famílies que ho han demanat han deixat de percebre la renda mínima autonòmica. Així mateix, indica que a un 18,9% de les famílies gestionades per la Fundació Madrina els ha estat denegada aquesta prestació.





Durant la pandèmia, més de 200.000 famílies han estat ateses per Fundació Padrina, que alerta que les cues de la fam segueixen augmentant amb famílies en situació de vulnerabilitat i una "nova pobresa", al no rebre ajuda social per part de l'Administració central.





La Fundació Padrina detalla que, durant la pandèmia, ha passat de lliurar alimentació i higiene de beu a 400 famílies a el mes a més de 4.000 famílies a el dia en l'actualitat, el que suposa passar de 30 tones repartides al trimestre al lliurament de més de 15 tones a el dia, proporcionant aliments i higiene de beu i d'adult, per a persones vulnerables.





Moltes d'aquestes famílies tenen com a sortida accedir a un habitatge en zones rurals, mitjançant el programa 'Pobles Padrina' amb què cada setmana la fundació inicia la seva "caravana" cap a zones rurals amb famílies vulnerables que ja no poden sobreviure a les ciutats i que poden tenir una segona esperança als pobles.

BROTS SECS, NO VERDS

Segons la seva opinió, si Espanya supera el 25% d'atur real en el mitjà termini, es produiria un esclat social greu, unit a la devastació del teixit empresarial, l'absència de generació d'ocupació, les inversions fora d'Espanya i les famílies en baby crac, amb la taxa de natalitat en descens, entre altres qüestions.





La fundació també alerta que la crisi pot arribar a tots en generar-se una "crisi de deute" total que, sumant el deute d'empreses i llars a la de l'Estat, arriba a més de 2,5 vegades el PIB. Per tot això, des de la Fundació Padrina estimen que Espanya tardarà set anys més en començar a créixer, a causa de la situació de la seva economia.





En aquest sentit, la institució no s'entreveu "brots verds" en l'economia i sí "brots secs" que poden trencar-se bruscament, a causa de la desconnexió existent entre els "actius financers" que venen "optimisme" i l'economia real.