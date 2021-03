Oxfam Intermón denuncia que el 32,5% de les treballadores de la llar viu sota el llindar de la pobresa

Oxfam Intermón ha denunciat aquest dimarts la situació del col·lectiu de les treballadores de la llar i les cures que, segons assenyalen, és "un dels més castigats per la precarietat i la pobresa en el mercat laboral" espanyol. De fet, explicat, segons els estudis realitzats al respecte, de les més de 550.000 dones que treballen en el sector, un 32,5% viu sota el llindar de la pobresa.





Aquest percentatge és gairebé el doble que el de les persones assalariades a Espanya que viuen en aquesta situació de vulnerabilitat: el 12%.





L'estudi de l'organització, indica a més que una de cada sis d'aquestes treballadores està en situació de pobresa severa, és a dir, viu amb menys de l'equivalent a 16 euros al dia, segons dades corresponents a 2019.





Oxfam Intermón adverteix que aquestes dades "no han fet més que empitjorar amb la pandèmia". Segons expliquen, l'impacte de la Covid-19 en la primera onada va deixar un balanç negatiu per al col·lectiu. "Es van destruir tres feines de treballadores de la llar per cada un el conjunt del mercat", apunten.





"Fa un any, quan per unes setmanes tot es parava, una única cosa no ho va fer: la feina de cures. Tot i que aquest nombrós col·lectiu desenvolupa una tasca imprescindible i amb un valor incalculable perquè la nostra societat pugui avançar, no tenen legalment reconeguts els mateixos drets que la resta de les persones assalariades ", ha denunciat la responsable de polítiques públiques d'Oxfam Intermón, Liliana Marcos.





INCOMPLIMENT DE DRETS

En aquest sentit, ha recordat que aquestes treballadores "manquen dels drets laborals essencials com la prestació per desocupació, la negociació col·lectiva o la protecció per acomiadament, així com la prevenció de riscos laborals". A més, denuncia que altres drets que sí que tenen reconeguts no es compleixen.





L'organització denuncia "la gran informalitat en el sector" que, segons ha indicat, "provoca en part" la situació actual que viuen aquestes dones. Així, i segons els càlculs d'Oxfam Intermón, el 36% de la feina d'aquest col·lectiu "es presta en l'economia submergida", el que equivaldria a 2.600 milions d'euros en salaris ja 820 milions d'euros que perd la Seguretat Social.





I és que, el 5% de totes les treballadores del país és una empleada de la llar, però amb una distribució diferenciada segons les comunitats autònomes, explica l'ONG. A la Comunitat de Madrid, per exemple, aquest col·lectiu representa el 7,5% del conjunt de treballadores, mentre que a les Canàries o Extremadura no suposen més que el 2,9% i el 2,8%, respectivament.





A més, l'estudi recull que l'ocupació de la llar segueix considerant-se com un "sector refugi" per a les empleades espanyoles en les regions amb menys dinamisme econòmic, encara que més de la meitat del col·lectiu està representat per dones no nascudes a Espanya. D'elles, una de cada quatre, unes 70.000, es troben en situació irregular.





RECLAMACIONS

Marc ha explicat que "allà on l'Estat no ha cobert les necessitats de cura és on hi ha més treballadores de la llar" i que "el sistema de dependència descansa sobre un matalàs de treballadores barates". En concret, l'estudi calcula que un total de 85.000 treballadores de la llar tenen cura de dependents perquè el sistema públic no arriba. "Si passessin a treballar-hi, el nombre de dones desenvolupant la seva tasca en assistència domiciliària augmentaria en un 47%", indica l'ONG.





En aquest sentit, recalquen que, en els països en què hi ha una major inversió en serveis públics es desploma el nombre de treballadores de la llar i puja amb força el d'empleades de serveis socials.





És per això que l'organització reclama la modificació de les prestacions econòmiques que actualment reben les famílies en el marc del sistema d'atenció a la dependència, ja que moltes d'elles es fan servir per al pagament de treballadores de la llar sense cap control sobre les seves condicions laborals o sobre la qualitat de les cures que presten.





De la mateixa manera, Oxfam Intermón recorda que fa ja gairebé una dècada que es va plantejar equiparar els drets i obligacions de les treballadores de la llar a la resta d'assalariades i que, cada vegada que s'ha acostat el termini legal per a la seva integració plena en el règim general de la Seguretat Social, s'ha posposat aquesta mesura. "No és coherent amb una societat que es diu compromesa amb la igualtat de gènere", ha conclòs Marc.