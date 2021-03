Junts critica l'acord ERC-CUP i nega que vulgui imposar tutela a Aragonès

La portaveu de Junts al Parlament, Gemma Geis, ha negat aquest dimarts que la seva formació vulgui imposar tuteles al candidat d'ERC a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, des del Consell per la República: "No confongui als seus electors ni al Parlament ", i ha criticat l'acord assolit entre republicans i la CUP.





En la seva intervenció durant la segona volta de la investidura d'Aragonès, que no sortirà endavant per l'abstenció de Junts, ha defensat que totes les propostes que ha plantejat el seu partit durant les negociacions deixaven "meridianament clar" que la Presidència i el Govern quedava diferenciat de la coordinació de l'estratègia independentista.





Geis ha exigit a Aragonès que assumeixi que ha de buscar un acord amb Junts i que no només demani a Junts responsabilitat: "La nostra responsabilitat estarà. Cal seva flexibilitat per reconèixer que té 33 diputats i no 68".





A més, ha advertit que el seu projecte per a Catalunya "dista molt" de l'acord entre ERC i la CUP, que respecta però veu estèril perquè no els interpel·la, ha retret que comencés les negociacions amb els 'cupaires' en lloc de amb Junts, i ha emplaçat Aragonès a pactar una unitat d'acció dels partits independentistes a Madrid i un acord estratègic per a dur a terme des d'Europa.





També ha rebutjat que la urgència perquè el Govern deixi d'estar en funcions sigui una pressió per arribar a un acord, ja que creu que l'executiu català està funcionant i ho ha exemplificat amb l'acord de la Generalitat amb Endesa per condonar el deute a famílies vulnerables, tot i que ha assegurat que no especularan amb una possible repetició electoral: "Estem més a prop que divendres i estic segura que no esgotarem el termini".