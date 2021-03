Fernández (PP) creu que "des de Waterloo han decidit humiliar" Aragonès

El líder del PP al Parlament, Alejandro Fernández, ha avisat aquest dimarts al candidat a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), que "des Waterloo han decidit humiliar-lo, i una cosa és la humilitat, i una altra és la humiliació sistemàtica, des d'un ens a més que no té legitimitat ", ha dit en referència a Consell de la República.





"Tot el que envolta Waterloo, tot i tenir aquest to ja excèntric i fantasmagòric i en alguns moments 'friki', segueix tenint una influència negativa i una capacitat de condicionar i desprestigiar gravíssimament les institucions catalanes. Ja va sent hora de trencar aquest cordó umbilical ", ha tancat Fernández a la segona volta de el ple d'investidura.





Fernández ha criticat que les discrepàncies que impedeixen investir Aragonès no tenen a veure ni amb la pandèmia ni amb l'economia, sinó amb el Consell de la República --que lidera l'expresident Carles Puigdemont--, i ha avisat que tampoc van de autodeterminació ni amnistia, sinó de poder i hegemonia: "No accepten que mani vostè", ha dit al republicà.





Ha dit que Aragonès tem que li diguin 'botifler' --ha fet broma amb que li aniria bé una temporada al PP català per digerir millor les crítiques--, i ha criticat també al líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, per haver acusat ERC d'haver-los vetat, el que per a Fernández implica que el socialista "va mentir com un bellaco en campanya electoral dient que mai negociaria amb ERC un govern".





Després que diputats d'ERC i la CUP hagin abandonat el ple durant la intervenció de Vox, Fernández ha destacat: "Aquí les idees es debaten i rebaten amb altres idees i la paraula, no fent constantment el canelo amb 'performances' i sortides i entrades d'un ple. al Congrés no ho fan", cosa que han aplaudit diputats de Vox.