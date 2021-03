Naturgy presenta al Govern un pla per impulsar una xarxa de més de 1.100 punts de recàrrega elèctrica

Naturgy ha presentat a Govern un pla per desenvolupar una xarxa de més de 1.100 punts de recàrrega per a comercialitzar energia renovable en mobilitat elèctrica i avançar així en la transició energètica, ha informat la companyia.





Francisco Reynés (EP)





El grup que presideix Francisco Reynés ha indicat que aquest pla per impulsar la mobilitat elèctrica --que ha estat traslladat al Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i al Ministeri de Ciència i Innovació-- està alineat amb les línies estratègiques definides per la Unió Europea pel que fa a la descarbonització del transport, així com amb el Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, que pretén, entre altres iniciatives, impulsar el desplegament massiu d'infraestructura de recàrrega com a clau per a l'impuls del vehicle elèctric.





En concret, l'empresa preveu desenvolupar una infraestructura pública de carregadors ràpids i semi-ràpids en entorns urbans, poblacions de més de 50.000 habitants amb obligació de disposar zones de baixa emissió, i interurbans a les principals vies de comunicació cada 200 quilòmetres, "amb l'objectiu de democratitzar el vehicle elèctric per donar una alternativa d'infraestructura de càrrega a tot client que no compti amb la mateixa en el seu habitatge ", ha assenyalat el grup.





Els carregadors a desplegar per l'energètica tindran una potència instal·lada entre els 22 i 150 kW i permetran estalviar 760 kilotones (KTN) de CO2 a l'any.





Mallat QUE GARANTEIXI EL SUBMINISTRAMENT A TOTA LA GEOGRAFIA

El desplegament de la infraestructura proposat donarà cobertura a tot el territori permetent així als usuaris de vehicles elèctrics disposar d'un mallat prou ampli que els garanteixi el subministrament en qualsevol punt de la geografia.





A més, es preveu aprofitar les sinergies d'instal·lacions existents per connectar els punts de recàrrega a escomeses elèctriques que donen servei a altres instal·lacions, com ara les estacions de gas natural vehicular (GNV) aconseguint mitjançant un balancejat de potència adequat optimitzar l'ús d'aquestes instal·lacions.





En aquest sentit, la hibridació d'instal·lacions permet obtenir sinergies entre punts de consums d'energia elèctrica que no presenten la mateixa corba horària de demanda.





D'aquesta manera, el projecte de l'energètica passa per realitzar un desplegament accelerat de 450 'hubs' d'energia elèctrica d'origen renovable a nivell nacional. Tot això amb un desenvolupament tecnològic i de valor afegit.





INNOVACIÓ

A més, la proposta de Naturgy compta amb un gran component d'innovació, ja que la xarxa de comunicacions és essencial pel que fa a la tecnologia 5G i connectivitat de l'Internet de les Coses (Iot, per les sigles en anglès).





La companyia també farà servir els avantatges que proporciona la Intel·ligència Artificial per predir la demanda, analitzar en temps real del consum, detectar anomalies i fraus, realitzar un manteniment preventiu del punt de càrrega i dimensionar els punts de càrrega (potència, nombre de llocs de càrrega , etc.).





A més, Naturgy comptarà amb una xarxa de més de 100 col·laboradors (clients o entitats interessades) que potenciarà l'ús i la innovació en la infraestructura de càrrega, la qual cosa permetrà optimitzar els espais seleccionats i els desenvolupaments d'innovació necessaris perquè les empreses s'agrupin amb el grup.





PLA PER A UNA XARXA NACIONAL

Aquesta iniciativa per impulsar la mobilitat sostenible plantejada per Naturgy a Govern d'Espanya s'uneix al pla que també ha presentat per a la construcció d'una xarxa nacional de proveïment d'hidrogen, en l'entorn urbà i interurbà, mitjançant la instal·lació de fins a un total de 120 hidrogeneras.





En concret, aquest projecte compta amb una primera fase que passa per la instal·lació d'unes 38 hidrogeneras, 20 d'elles amb producció d'hidrogen 'in situ' a la instal·lació per mitjà d'un electrolitzador o una planta externa; i 18 sense producció 'in situ'. En totes elles, l'hidrogen es subministrarà als vehicles per mitjà d'un sortidor adaptat a les necessitats d'aquests.