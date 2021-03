Acord perquè AstraZeneca s'administri a treballadors essencials majors de 65 anys

La Comissió de Salut Pública, en la qual estan representades el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, ha acordat que els treballadors essencials que hagin prolongat la seva edat de jubilació i, per tant, tinguin més de 65 anys, podran ser vacunats contra la Covid -19 amb la injecció d'AstraZeneca, segons han informat a Europa Press fonts ministerials.





D'aquesta manera, amb la cinquena actualització de l'Estratègia de Vacunació acordada ahir, aquesta vacuna es pot administrar en tota la població menor de 65 anys (de moment s'està prioritzant en el grup d'edat de 55 a 65) i en els grups 3B, 3C i 6 sense cap límit d'edat. L'acord haurà de ser ratificat en el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS), que es reunirà aquest dimecres de forma telemàtica amb la ministra de Sanitat, Carolina Darias, des de Valladolid.





El 3B està format per personal dels serveis de salut pública implicat en la gestió i resposta a la pandèmia que no s'hagi vacunat en el grup 2; personal sanitari i sociosanitari de serveis d'inspecció sanitària, medicina legal i forense, consultes mèdiques privades, serveis d'ajuda a domicili, centres de menors i centres de dia o equivalents així com a estudiants sanitaris i sociosanitaris que realitzin pràctiques clíniques; fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, personal d'oficines de farmàcia, protèsics dentals, logopedes i personal de psicologia clínica; i treballadors d'institucions penitenciàries.





El 3C està integrat per la resta de personal sanitari i sociosanitari no vacunat amb anterioritat, mentre el grup 6 el formen Guàrdia Civil, Policia Nacional, Autonòmica i Local, Bombers, tècnics de les forces i cossos de seguretat, professionals de Protecció civil, Emergències i Forces Armades; docents i personal d'educació infantil i educació especial, incloent tant docents com altres professionals que atenen l'alumnat; i docents i personal d'educació primària i secundària, incloent tant docents com altres professionals que atenen l'alumnat.





D'altra banda, en relació a la vacuna de Janssen, fonts de l'Ministeri de Sanitat precisen que encara no ha arribat a Espanya i que, per tant, no s'ha decidit amb rotunditat els grups en què es va a prioritzar. En qualsevol cas, l'actualització acordada aquest dijous estableix que "quan hi hagi disponibilitat de dosis d'aquesta vacuna es podrà utilitzar de forma paral·lela a les vacunes d'ARNm per incrementar el ritme de vacunació dels grups de major edat".





A més, el text estableix que les persones amb condicions de molt alt risc es vacunaran de manera simultània a el grup d'aquelles amb edats compreses entre els 70 i els 79 anys d'edat. S'utilitzaran vacunes d'ARNm, com les de Pfizer o Moderna, amb "la finalitat d'aconseguir la major protecció en un període de temps menor".





D'aquest grup formen part les persones amb trasplantament de progenitors hematopoètics, trasplantament d'òrgan sòlid i llista d'espera per a aquest, persones en hemodiàlisi i diàlisi peritoneal, malaltia oncohematològica, càncer d'òrgan sòlid en tractament amb quimioteràpia citotòxica, càncer de pulmó en tractament amb quimioteràpia o immunoteràpia, infecció amb VIH immunodeprimits, persones amb immunodeficiència primària i persones amb Síndrome de Down majors de 40 anys.





D'altra banda, s'administrarà una única dosi en persones de 65 o menys anys d'edat amb antecedent d'infecció prèvia. En aquesta cinquena actualització es manté, per tant, la pauta de dues dosis per a les persones de 65 o més anys.





"L'evidència científica mostra que les persones prioritzades per vacunació que tinguin antecedent d'infecció asimptomàtica o simptomàtica, i independentment de la gravetat, obtenen una resposta immune molt satisfactòria amb una sola dosi, que no millora amb l'administració d'una segona dosi", justifica Sanitat.





Fins ara, en les persones que han passat infecció asimptomàtica o simptomàtica, i independentment de la gravetat, es recomanava que els més grans de 55 se'ls s'administraran dosis dosi, mentre als majors de 55 anys que donen positiu després de rebre la primera dosi es els posaria la segona dosi quan es recuperessin de la malaltia.





En menors de 55 anys, l'estratègia establia fins al moment que es posava una sola dosi sis mesos després de la infecció, mentre que en aquest grup d'edat que dóna positiu després de la primera dosi s'administrava la segona també sis mesos després de la infecció .