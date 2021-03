Barts: el retorn de Pinotxo

Hi ha mites literaris immortals, molts relacionats amb la narrativa infantil i un d'ells és el de Pinotxo, que hem sentit, llegit i gaudit nombroses generacions. Però, com és natural, com mites admeten una recreació imaginativa per tal de fer-los més digeribles per als nens actuals, sotmesos a l'imperi de les tecnologies electròniques. Això és el que ha fet José Masegosa amb Pinotxo elaborant, sobre la base de la història tradicional, un nou llibret a què ha incorporat música i cançons i l'ha convertit en un espectacle que es va presentar en la campanya de Nadal al teatre Calderón de Madrid i que arriba aquesta Setmana Santa a la sala Barts de Barcelona.









Masegosa ha reinterpretat el personatge creat per Carlo Codolli configurant una posada en escena que els promotors qualifiquen de futurista, sense que això suposi la pèrdua de cap dels elements que fan del conte una història meravellosa. Ha comptat per a això com a intèrprets amb Àngel Martínez, Laura Enrech, Sara Navacerrada i Antonio Vila i amb la col·laboració de Betlem Marc com a coreògrafa.





No estarà de més recordar l'eix narratiu que gira al voltant de Cirera, una nena inventora de catorze anys, intrèpida, superdotada, extremadament creativa, però amb un gran problema: la manca de do de gents, pel que té una àrdua necessitat de aconseguir amics de veritat. Com no ho aconsegueix, ni tan sols a través de les xarxes socials, decideix començar un experiment per crear a un nen androide (PIN8), que es convertirà en el seu millor amic. L'experiment no surt com ella desitja i PIN8 resulta ser un androide sense sentiments. A partir d'aquí, comença una aventura per aconseguir que la seva creació es converteixi en un nen sincer que vulgui de veritat a Cirera. Si no ho aconsegueix, es convertirà de nou en un androide ... Però tot depèn d'un fada molt actual anomenada Troya, convertida, com el seu propi nom suggereix, ¡en virus informàtic!

El desenvolupament dramàtic i la música electritzant com a fil conductor i l'escenografia i vestuari imaginatius persegueixen subliminalment transmetre un missatge que parla de valors com l'amistat i l'honradesa.









El musical Pinotxo serà al Paral·lel barceloní únicament de l'1 al 5 d'abril en funcions de 80 minuts, sense descans, que s'iniciaran al migdia (12 hores)