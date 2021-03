TMB completa el pla de prevenció de l’assetjament sexual a les xarxes de metro i bus

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha presentat la versió ampliada i millorada del pla de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe a les xarxes de metro i autobús. L’acte de presentació, que ha tingut lloc aquest dimecres al matí a l’estació de metro d’Universitat, ha comptat amb la presència de la regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona i presidenta de TMB, Rosa Alarcón, i la presidenta de l’àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret.









La diputada Lluïsa Moret i la presidenta de TMB, Rosa Alarcón, en l’acte de TMB (TMB)







Durant l’acte s’ha projectat el curtmetratge Avisa quan arribis, dirigit per Irene Margalef i produït per Malniu Films, que aborda la por paralitzadora que pot induir l’assetjament al transport públic. Es tracta d’un treball presentat a la secció Roda a TMB del festival Subtravelling 2020 i que ha obtingut una menció especial del jurat.





Un protocol pioner

En l’acte de presentació, la diputada Lluïsa Moret ha destacat el caràcter “pioner” del protocol, amb el qual “s’incorpora la visió de gènere i sobretot la garantia de la igualtat i dels drets de les dones en la gestió del transport públic”. “És un pas endavant, ja no teòric sinó d’accions concretes, fruit d’un procés en què s’ha parlat amb entitats dels deu municipis de l’àmbit de TMB”, ha apuntat. I ha conclòs: “Volem conscienciar la ciutadania que tenim un transport segur, i per això també es realitzaran enquestes per conèixer dades reals de les dones usuàries".





En la seva intervenció, la presidenta de TMB, Rosa Alarcón, ha destacat algunes de les mesures del pla, entre les quals destaquen la generalització de la vidovigilància en temps real dins dels autobusos i els trens de metro, “un salt qualitatiu en matèria de seguretat molt rellevant”. “Perquè volem que el transport públic sigui un espai segur, des de tots els punts de vista. No volem que ningú s’ho passi malament quan es viatgi en metro o els autobusos de la ciutat, sigui l’hora que sigui. Aquesta és la nostra voluntat, i el nostre compromís”, ha subratllat. També ha agraït als equips de TMB i la Diputació la feina feta en l’elaboració del protocol.





Consulta a les associacions

El pla de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe conté el marc normatiu i conceptual, un recull de recomanacions, una proposta de procediment intern i un decàleg que expressa la condemna de TMB, com a principal operador de transport públic de Catalunya, a qualsevol comportament que impliqui assetjament sexual o per raó de sexe a les xarxes de metro i autobús.





El document s’emmarca en el Pla de Civisme i Gestió de la Convivència de TMB i el Codi Ètic corporatiu. A partir del document base presentat el novembre passat, el pla s’ha desenvolupat i completat a través de la consulta al teixit associatiu i als ens locals que treballen en l’àmbit de les dones, impulsat per l'àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona.





El transport públic és utilitzat majoritàriament per dones (60%). Segons els estudis, les dones que han estat víctimes de violència masclista assenyalen l’esfera pública com l’escenari més habitual de l’assetjament sexual, i entre els espais públics, el transport figura en primer lloc. A més, dues de cada tres dones han canviat d’hàbits de mobilitat en relació amb la percepció de seguretat.





En coherència amb la creixent consciència i sensibilitat cap a la gravetat i abast del problema, TMB es proposa establir mesures concretes tot articulant vies pràctiques i efectives de prevenció, detecció, protecció i resposta contra aquest tipus de conductes incíviques que, en molts casos, poden esdevenir delictives. El document se centra en l’assetjament sexual no previst al Codi Penal però constitutiu d’infracció administrativa, és a dir, comportaments verbals, no verbals i/o físics d’índole sexual, no volguts per la persona receptora, o bé un sol incident que, pel seu caràcter summament ofensiu, pot constituir per si sol un cas d’assetjament sexual.





El pla detalla una proposta de mesures per implementar a les xarxes d’autobusos i de metro, com ara:





Incrementar la presència d’agents de seguretat o personal —al metro ja es va incrementar el 3% el 2020 i tornarà a augmentar el 3% aquest any; en autobusos es va iniciar la vigilància a bord el 2020 de manera selectiva.

Desenvolupar un sistema de videovigilància específic a l’interior dels autobusos i dels metros —mesura ja en curs de desenvolupament.

Establir un sistema de parades a demanda en rutes d’autobusos d’àrees perifèriques.

Assegurar la visibilitat a les marquesines de les parades d’autobús gestionades pels diferents ajuntaments implicats.

Comprometre amb els cossos de seguretat una major presència d’agents de Mossos d’Esquadra i policies municipals a les xarxes de bus i metro.

Millorar la illuminació de vestíbuls, andanes i passadissos.

Estudiar la possibilitat d’incorporar un fil musical a tota la xarxa de metro, que ajudi a generar un ambient més amable i acollidor.





Videovigilància en temps real a la flota de bus

En relació amb la videovigilància en l’interior dels autobusos, entesa com una potent eina dissuasiva i afavoridora de la percepció de seguretat, TMB ha accelerat el desenvolupament del projecte per implantar-lo al més aviat possible en tota la flota. Actualment s’està enllestint la tramitació interna per iniciar pròximament la licitació de la realització pràctica del projecte, amb inici dins d’aquest any 2021 i per un valor aproximat de 6 milions d’euros.





Així, abans de finalitzar aquest any podran començar a installar-se les càmeres i els equips de comunicacions del nou sistema de videovigilància dins dels primers autobusos, amb la previsió que entre el 2022 i principis del 2023 estigui funcionant en la totalitat de la flota (unes 1.140 unitats).





Mentre que el sistema implantat el 2020 en 25 autobusos consisteix en un conjunt de càmeres connectades a un gravador per a l’enregistrament d’imatges en local, en el sistema definitiu que implantarà TMB les càmeres podran transmetre les imatges en directe i en diferit al Centre de Control de Bus i al Centre de Seguretat de Bus, des d’on es supervisa el servei diari, es gestionen les incidències de tot tipus i s’atenen les alarmes que puguin activar els conductors per situacions conflictives a bord dels autobusos.





Pel que fa a la xarxa de metro, on hi ha installades més de 8.000 càmeres de videovigilància, la transmissió d’imatges ja és instantània en el cas de les estacions i dels trens de les línies automàtiques (L9/10 i L11) i s’està executant el projecte perquè també es puguin monitoritzar en temps real les de l’interior dels trens de les línies convencionals. Dins d’aquest projecte, pressupostat en 4,9 milions d’euros, ja s’ha implantat la videovigilància en temps real en tots els trens de la línia 5 i als més moderns de les línies 1 i 3 (uns 55 combois en total). La previsió és que a l’estiu s’hagi posat en funcionament en tots els trens, menys els 42 que s’han de substituir a curt termini, ja que les noves unitats de les sèries 7000 i 8000 s’estan construint amb un sistema de càmeres que ja incorpora la transmissió instantània de vídeo.





A més, totes les andanes i vestíbuls estan dotats d’intèrfons que permeten comunicar directament amb els operadors del centre de control, que gestiona qualsevol situació de seguretat amb afectació a persones. La utilització del botó SOS, a més, activa de manera automàtica la videogravació de les càmeres del punt des d’on es fa la trucada.





La necessitat de denunciar

Dins del pla contra l’assetjament, entre les recomanacions i mesures a implementar a la companyia destaca realitzar auditories de gènere liderades per dones, crear funcionalitats específiques a l’aplicació mòbil de TMB així com habilitar dispositius fixos d’avís immediat a les installacions i vehicles per poder activar de forma àgil i senzilla els protocols, establir un canal específic al servei de queixes i d’atenció a la ciutadania per canalitzar-les, incrementar les campanyes de sensibilització i conscienciació, emfatitzant els missatges cap a les víctimes encoratjant-les a denunciar i fer accions formatives i informatives en matèria de prevenció, detecció i protecció contra l’assetjament sexual, adreçades al personal en contacte més directe amb els usuaris.









Curtmetratge Avisa quan arribis, dirigit per Irene Margalef i produït per Malniu Films (TMB)





El pla també inclou un protocol d’actuació dels diferents responsables, àrees i departaments interns de TMB davant d’un incident de caràcter sexual o de gènere que es pugui produir a les xarxes de metro i bus.