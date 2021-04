L'OMS critica la lentitud de la vacunació a Europa: "és inacceptable"

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha qualificat d'"inacceptable" la lentitud del ritme de vacunació contra el Covid-19 a Europa, pel que ha incidit en la importància d'accelerar la immunització de la població a causa de l'augment de nombre de casos.





Un professional sanitari sosté una dosi de la vacuna d'AstraZeneca (EP)





En un comunicat, l'OMS ha recordat que la setmana passada es va registrar un increment de positius per coronavirus en la majoria dels països europeus, amb 1,6 milions de nous casos i prop de 24.000 morts.





"Fa només cinc setmanes, el nombre de nous casos a Europa havia baixat a menys d'un milió a la setmana, però ara la situació és més preocupant del que hem vist en diversos mesos", ha lamentat la directora regional d'Emergències de la OMS per a Europa, Dorit Nitzan.





A més, l'OMS ha subratllat que la variant britànica de virus ja és la predominant a Europa, detectada ja en 50 països de la regió, de manera que seran necessàries accions addicionals per controlar-la, ja que és més transmissible. Així mateix, ha alertat dels riscos associats a un augment de la mobilitat i les reunions amb l'arribada de la Setmana Santa.





VACUNACIÓ

L'organització ha assegurat que els contagis han augmentat en tots els grups d'edat menys en els majors de 80 anys, de manera que l'impacte de la vacunació ja s'està notant, pel fet que a Europa la gent gran van ser les primeres que van rebre la immunització.





Per això, es calcula que s'ha salvat la vida de més de 6.000 persones majors de 70 anys des que es va començar la vacunació, segons dades de Public Health England.





"Les vacunes presenten la nostra millor manera de sortir d'aquesta pandèmia. No només funcionen, també són eficaços per prevenir infeccions. No obstant això, el desplegament d'aquestes és inacceptablement lent. I mentre la cobertura continuï sent baixa, hem d'aplicar les mateixes mesures socials i de salut pública que hem aplicat en el passat ", ha subratllat el director regional de l'OMS per a Europa, Henri P. Kluge.





Per a ell, cal augmentar la fabricació de vacunes, reduir les barreres per a l'administració de les mateixes i utilitzar tots els vials que hi ha disponibles per accelerar la immunització de la població europea.





Segons els seus càlculs, només un 10% de la població europea ha rebut una dosi de la vacuna i tot just un 4% ha completat la sèrie completa. "El risc que la vacunació en curs proporcioni una falsa sensació de seguretat a les autoritats i a la població és considerable, i això comporta un perill", ha explicat Kluge.





"La probabilitat que es produeixin noves variants preocupants augmenta amb la velocitat a la qual el virus es replica i es propaga, pel que és fonamental frenar la transmissió mitjançant accions bàsiques de control de malalties. I avui, a diferència de fa un any, tenim millors sistemes de prova i rastreig, un intercanvi d'informació més ràpid i sabem molt més sobre com cuidar els malalts greus ", va dir Nitzan.





Les proves ampliades, l'aïllament, el rastreig de contactes, la quarantena i la seqüenciació genètica són les eines bàsiques de salut pública que s'han d'utilitzar i enfortir-se contínuament, subratlla l'OMS.