Un rumor porta més de 4.000 persones a acudir sense cita un punt de vacunació a Sevilla

Els serveis jurídics del Servei Andalús de Salut (SAS) han elaborat una denúncia que s'ha interposat davant la Policia Nacional per la difusió d'un "bulo" que ha portat al fet que "unes 4.000 o 5.000" persones s'hagin presentat aquest dijous a del punt de vacunació contra la Covid-19 instal·lat en un centre de Servei d'Activitats Esportives de la Universitat de Sevilla (Sadus) a Los Bermejales, a la capital andalusa, sense la preceptiva cita prèvia per a això.





Professionals d'Educació reben la primera dosi de la vacuna AstraZeneca a les instal·lacions del Sadus a Los Bermejales, a Sevilla (EP)













Així ho han donat a conèixer fonts de la Junta d'Andalusia que han explicat als mitjans de comunicació que en aquest punt estaven citades aquest Dijous Sant unes 2.000 persones per vacunar enfront de la Covid, però la circulació d'un "bulo" en les últimes hores informant que "tot el que volgués" podia acudir durant la jornada a aquest punt ha provocat que s'hagin presentat en el lloc "unes 4.000 o 5.000 persones sense cita".





Les mateixes fonts han explicat que les persones citades aquest dijous per vacunar en aquest punt són "en la seva immensa majoria" majors de 80 anys, i la difusió de l'esmentat falsa notícia ha generat una "aglomeració" de persones i "interfereix en el procés normal de vacunació ", segons han advertit.





Des de la Junta han decidit presentar la referida denúncia davant la Policia Nacional "per veure si es pot determinar l'origen de la mentida", que des de l'Administració autonòmica creuen que està "perfectament preparat per intentar perjudicar la campanya de vacunació".





Les mateixes fonts han aclarit a més que no és el primer cop que circulen rumors com el d'aquest dijous, i, de fet, aquest dimecres passat es va difondre un altre que no va tenir "tant efecte" sobre la campanya de vacunació a la Facultat d'Econòmiques i empresarials de la Universitat de Sevilla, i fa diverses setmanes va circular un altre que es va difondre, en aquest cas, instant a la gent a que no fos a un punt de vacunació perquè no hi havia dosis suficients, el que va provocar que "molta gent" no acudís a la seva cita.





Des de la Junta expliquen que la majoria de persones que s'ha presentat sense cita en el punt de vacunació dels Bermejales ha aportat el missatge que li havia arribat per WhatsApp propagant aquest rumor, i han detallat que s'ha cridat a molts professionals infermers, administratius i zeladors de la sanitat andalusa que es trobaven aquest dijous Sant de descans i que s'han incorporat "de manera ràpida" per "reforçar" el servei disposa l'esmentat punt dels Bermejales davant la situació generada.





Han aclarit a més que, aprofitant la incorporació d'aquest personal de reforç, i recorrent a dosi que estaven reservades a majors de 80 anys per posar-les en pròxims dies, es va intentar vacunar persones de les que han acudit "amb bona fe" però sense cita a aquest punt de vacunació, per evitar-los un "desplaçament innecessari" i aprofitant que ja es trobaven en el lloc.





El Servei Andalús de Salut, finalment, ha volgut "agrair" la feina que està realitzant tant Protecció Civil com la Policia Local de Sevilla, que "estan col·laborant de manera impecable i decisiva perquè la situació es controli" en aquest punt de vacunació, segons han reconegut des de la Junta.