Naturgy reforça la seva aposta per la mobilitat sostenible a través d'un acord amb Grup Renault per impulsar el vehicle elèctric

Naturgy i Grup Renault han reforçat la seva aposta per la mobilitat sostenible a través d'un acord mitjançant el qual Grup Renault desplega la seva gamma de vehicles E-Tech, tant elèctrics com híbrids endollables, i Naturgy potencia la instal·lació de punts de recàrrega i subministrament d'energia renovables.





Sébastien Guigues i Jorge Barredo (EP)





L'acord ha estat subscrit avui per Jorge Barredo, director general de Renovables, Innovació i Nous Negocis, i Sébastien Guigues, director general de Renault Iberia, amb l'objectiu principal d'avançar cap a la descarbonització i començar el desenvolupament conjunt de projectes de mobilitat sostenible.





Aquest conveni de col·laboració contempla a més que Naturgy elaborarà un mapa de distribució geogràfica d'infraestructura de recàrrega elèctrica. En aquest sentit, cal destacar que la companyia acaba de presentar al Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic; al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i al Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya un pla per construir una xarxa de més de 1.100 punts de recàrrega per a comercialitzar energia renovable en mobilitat i avançar així en la transició energètica, ja que evitarà la emissió de 760 KTN de CO2 a l'any.





El Grup Renault, pioner en la introducció de la mobilitat sostenible des de fa més de 10 anys, va oferir, en el marc del pla estratègic Renaulution, una àmplia gamma de productes electrificats en els propers anys: sobre un total de 24 nous models, 12 seran 100% elèctrics i altres 7 electrificats. Aquesta ferma aposta pel vehicle electrificat l'ha portat a comprometre a aconseguir un impacte zero CO2 d'aquí al 2050 a Europa i a més d'aquí a 2022 tots els nous models que es comercialitzin disposaran d'una versió elèctrica o electrificada en un mercat. A més, el Grup compta amb la marca Mobilize centrada exclusivament en els territoris de les noves mobilitats i l'objectiu és respondre als desafiaments i problemàtiques de desplaçament en l'entorn urbà, dissenyant una experiència global.





L'acord també preveu, entre altres iniciatives, el desenvolupament de mesures encaminades a fomentar el vehicle elèctric en modalitat de renting i a garantir el subministrament d'energia neta a través de punts de recàrrega, dirigits a empreses amb flotes de vehicles.





Jorge Barredo, director general de Renovables, Innovació i Nous Negocis de Naturgy, va destacar "la importància d'aquest acord per Naturgy en el seu compromís amb la mobilitat sostenible amb l'objectiu d'avançar en la reducció d'emissions en el transport i impulsar el vehicle elèctric. tot això a través de l'aposta per una infraestructura de càrrega que permeti a l'usuari tenir més alternatives per consolidar nous models de mobilitat més compatibles amb la cura de l'entorn ".





Per Sebastien Guigues, director general de Renault Iberia, "Renault és una marca que ja compta amb una completa gamma electrificada en el mercat pel que és un privilegi poder ratificar aquest projecte amb una empresa com Naturgy. El desenvolupament de la xarxa d'infraestructures és absolutament necessari per poder abordar la transformació del món de l'automòbil a la qual ens enfrontem, i no se m'ocorre una altra forma millor de fer-ho que unint els nostres vehicles elèctrics i híbrid endollables al saber fer en subministrament elèctric de Naturgy. El nostre repte com fabricants no és només vendre o reparar vehicles sinó proporcionar mobilitat als nostres clients i estic convençut que aquest acord ens ajudarà en aquest camí ".