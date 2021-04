Tres dels acusats de 'la manada de Sabadell' asseguren que no hi eren

Un dels quatre acusats de 'la rajada de Sabadell' ha declarat aquest dimecres que va mantenir "una relació sexual consentida" amb la víctima, mentre que els altres tres han sostingut que no van estar a la nau industrial on va ocórrer l'agressió.





Segona sessió del judici a la 'manada de Sabadell' (EP)









Dels quatre processats, la Fiscalia considera presumpte autor material de l'agressió sexual només a un --al costat d'altres dos sospitosos no enjudiciats perquè a un se li va identificar i l'altre va fugir durant la investigació-- i als altres tres cooperadors necessaris per presumptament estar a la sala contigua i no impedir la violació.





L'acusat com a autor material ha mantingut que era a la nau industrial abandonada, on hi havia una festa amb 10 persones, i que la noia va arribar cap a les 6 de la matinada amb un altre jove "com si estiguessin abraçats".





"Voluntàriament, t'ho juro per déu i per la meva mare", ha contestat a la seva advocada quan li ha preguntat si la noia va entrar a l'habitació per la seva pròpia voluntat.





En canvi, la denunciant va declarar dimarts que un home la va abordar pel carrer en sortir d'un bar, la va violar i després la va portar a una nau abandonada on tres homes la van agredir per torns.





L'acusat ha sostingut que van mantenir relacions i ha negat de pla que la violés ni que l'abordés per obligar-la a anar a l'edifici abandonat: "Ho juro per déu, si jo vaig estar en aquest bar que em duguin a la presó de per vida".





El fiscal, que ha mantingut la seva petició de condemnes després d'escoltar els acusats, reclama una pena de 40 anys i mig per a l'acusat considerat autor material, i de 37 i mig per a la resta.





ALTRES NEGUEN QUE FOSSIN A LA VIOLACIÓ

Els altres tres acusats, que com el primer sol han respost a l'interrogatori de les seves defenses, han negat que presenciessin la violació des d'una sala contigua a la mateixa nau industrial, tractant d'eludir una condemna com a cooperadors necessaris.





Un d'ells ha reconegut que va ser al mateix bar que la jove, però ha relatat que es va anar abans, ha dit que no la va veure i ha assegurat que va arribar a la nau --on va ser detingut-- sobre les 8 del matí , quan la noia ja s'havia anat.





Un altre dels acusats ha assegurat que va passar la nit a casa d'un amic amb la seva nòvia --el dimarts, la dona va testificar en el mateix sentit-- i que només va passar uns minuts a la nau abans que arribés la denunciant; mentre que l'últim a declarar ha afirmat que va passar la nit en una festa, que no va veure a cap dels altres acusats i que no va arribar a la nau industrial fins al dia següent.





GRAVACIONS DEL BAR

A la segona sessió del judici a la secció 6 de l'Audiència de Barcelona també han comparegut diversos perits, la ginecòloga que va atendre la víctima a urgències i agents dels Mossos d'Esquadra que van investigar el cas.





Han detallat que les gravacions de les càmeres de seguretat de bar on va estar la jove mostren, com ella va declarar, que dos homes la van increpar reiteradament cada vegada que passava a prop de la seva taula.





Amb les imatges, ella va reconèixer a un dels acusats, i en les imatges també es veu un altre esperar assegut davant el bar i seguir-la quan es marxa.





DEFENSES

Al llarg de l'opinió, les defenses dels acusats han intentat sembrar dubtes sobre les rodes de reconeixement i la identificació dels sospitosos, al·ludint a aspectes com la visibilitat o la llum que hi havia en veure'ls.





Un dels advocats defensors també ha qüestionat l'actuació dels Mossos d'Esquadra en detenir al seu defensat, preguntant si en la comitiva hi havia algun advocat, si li van llegir els seus drets abans d'interrogar-i per quins motius van decidir l'arrest.