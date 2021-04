Els pacients amb COVID-19 presenten major risc de trastorns psiquiàtrics

Un de cada tres supervivents de COVID-19 rep un diagnòstic neurològic o psiquiàtric en els sis mesos següents a la infecció pel virus de la SARS-CoV-2, segons estima un estudi observacional de més de 230.000 registres sanitaris de pacients publicat a la revista 'The Lancet Psychiatry'.





Imatge d'arxiu (EP)





"Aquestes són dades del món real d'un gran nombre de pacients. Confirmen les elevades taxes de diagnòstics psiquiàtrics després de la COVID-19 i mostren que també es produeixen trastorns greus que afecten el sistema nerviós (com l'ictus i la demència). Tot i que aquests últims són molt més rars, són significatius, especialment en aquells que van tenir COVID-19 greu", explica el professor Paul Harrison, autor principal de l'estudi, de la Universitat d'Oxford (Regne Unit).





"Encara que els riscos individuals per a la majoria dels trastorns són petits, l'efecte en tota la població pot ser substancial per als sistemes d'atenció sanitària i social a causa de l'escala de la pandèmia ja que moltes d'aquestes afeccions són cròniques. En conseqüència, els sistemes d'atenció sanitària han de comptar amb els recursos necessaris per fer front a les necessitats previstes, tant en els serveis d'atenció primària com en els secundaris ", afegeix l'expert.





En aquesta investigació es van analitzar les dades de les històries clíniques electròniques de 236.379 pacients amb COVID-19 de la xarxa TriNetX, amb seu a Estats Units, que inclou a més de 81 milions de persones. Es van incloure en l'anàlisi els pacients majors de 10 anys que es van infectar amb el virus SARS-CoV-2 després del 20 de gener de 2020 i que seguien vius el 13 de desembre de 2020. Aquest grup es va comparar amb 105.579 pacients diagnosticats de grip i 236.038 pacients diagnosticats de qualsevol infecció de les vies respiratòries (inclosa la grip).





En general, la incidència estimada de ser diagnosticat amb un trastorn neurològic o de salut mental després de la infecció per COVID-19 va ser del 34 per cent. Per al 13 per cent d'aquestes persones va ser el seu primer diagnòstic neurològic o psiquiàtric registrat.





Els diagnòstics més comuns després de la infecció per COVID-19 van ser els trastorns d'ansietat (que es van donar en el 17 per cent dels pacients), els trastorns de l'estat d'ànim (14 per cent), els trastorns per abús de substàncies (7 per cent) i l'insomni (5 per cent). La incidència de resultats neurològics va ser menor, incloent un 0,6 per cent d'hemorràgia cerebral, un 2,1 per cent d'ictus isquèmic i un 0,7 per cent de demència.





Els riscos d'un diagnòstic neurològic o psiquiàtric van ser majors en els pacients amb COVID-19 greu, però no es van limitar a ells. En comparació amb la incidència global del 34 per cent, es va produir un diagnòstic neurològic o psiquiàtric en el 38 per cent dels que havien estat ingressats a l'hospital, en el 46 per cent dels que estaven en cures intensives i en el 62 per cent dels que tenien deliri (encefalopatia) durant la seva infecció per COVID-19.





Aquest gradient de risc es va aplicar també als trastorns individuals. Per exemple, el 2,7 per cent de les persones que van necessitar cures intensives i el 3,6 per cent de les persones amb encefalopatia van tenir una hemorràgia cerebral (en comparació del 0,3 per cent de les persones sense hospitalització); el 6,9 per cent i el 9,4 per cent van tenir un accident cerebrovascular isquèmic (en comparació del 1,3 per cent sense hospitalització); l'1,7 per cent i el 4,7 per cent van desenvolupar demència (el 0,4 per cent sense hospitalització); i el 2,8 per cent i el 7 per cent van ser diagnosticats amb un trastorn psicòtic (el 0,9 per cent sense hospitalització).





Els autors també van examinar a les persones que van patir grip i altres infeccions de les vies respiratòries durant el mateix període de temps per ajudar a entendre si aquestes complicacions neurològiques i de salut mental estaven relacionades específicament amb la COVID-19.





Després de tenir en compte les característiques de salut subjacents, com l'edat, el sexe, l'origen ètnic i les condicions de salut existents, hi va haver en general un 44 per cent més de risc de diagnòstics neurològics i de salut mental després de la COVID- 19 que després de la grip, i un 16 per cent més de risc després de la COVID-19 que amb les infeccions de les vies respiratòries.





En conseqüència, els autors afirmen que la COVID-19 comporta un major risc de trastorns neurològics i psiquiàtrics que aquestes altres afeccions. No obstant això, això no es va observar per totes les afeccions; no hi va haver proves clares que la COVID-19 conduís a un major risc de parkinsonisme oi síndrome de Guillain-Barré.





"Els nostres resultats indiquen que les malalties cerebrals i els trastorns psiquiàtrics són més comuns després de la COVID-19 que després de la grip o altres infeccions respiratòries, fins i tot quan els pacients estan aparellats per altres factors de risc. Ara hem de veure què passa més enllà dels sis mesos ". L'estudi no pot revelar els mecanismes implicats, però sí que assenyala la necessitat d'una investigació urgent per identificar-los, amb vista a prevenir-los o tractar-los ", conclou Max Taquet, coautor de l'estudi, també de la Universitat d'Oxford.