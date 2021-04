Satse alerta de la greu situació sanitària de les persones preses a Espanya i les infermeres

El sindicat d'Infermeria (Satse) s'ha dirigit a tots els responsables d'Interior, Sanitat i Funció Pública, tant a nivell estatal i autonòmic, per traslladar-los que la greu situació en què es troben les persones privades de llibertat i les infermeres que els atenen i cuiden no permet que se segueixi retardant el traspàs de la sanitat penitenciària a les comunitats autònomes.





Centre Penitenciari d'Astúries (EP)





En sengles cartes als ministres d'Interior, Sanitat i Política Territorial i Funció Pública, així com a tots els consellers de Sanitat i als competents en matèria d'administracions pública i / o funció pública, el president de Satse, Manuel Cascos, els subratlla la "urgent necessitat" de donar una solució a la cada vegada "més precària" atenció sanitària i cures que rep la població reclusa del seu país i que s'ha vist agreujada amb la pandèmia de la Covid-19.





Com ve alertant Satse des de fa anys, aquesta situació que pateixen les persones privades de llibertat està motivada en gran part per les "difícils i penoses" condicions laborals que pateixen els professionals sanitaris que treballen en els centres penitenciaris, especialment les infermeres.





"La lamentable realitat és que tenim a professionals molt sobrecarregats patint contínues situacions d'estrès i tensió assistencial sense els suficients recursos i suports i que, a més, han de realitzar funcions que no els competeixen en un entorn laboral que comporta molts més riscos per a la salut i seguretat personal ", ha dit el sindicat.





Segons el parer de Satse, aquesta situació podria millorar si es compleix, d'una vegada per totes, el compromís adquirit per llei en 2004 de possibilitar que l'atenció sanitària en els centres penitenciaris sigui gestionada per les comunitats autònomes i als què també s'ha referit com un objectiu prioritari l'actual ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.





Per això, des de l'organització sindical s'ha tornat a reclamar a tots els responsables administratius competents a nivell estatal i autonòmic que s'agilitzin les converses i negociacions ja iniciades perquè qualsevol assumpte pendent d'acordar es tanqui el més aviat possible i que abans que finalitzi l'actual legislatura es produeixi el traspàs de competències.





"Entenem que les diferències per no avançar en el traspàs de la sanitat penitenciària responen a motius econòmics, però, mentre unes parts i altres continuen amb la seva tira i arronsa per estalviar-se alguns diners, la penositat i precarietat que pateix la població reclusa i els professionals sanitaris va a més ", han dit des de l'organització sindical.





Satse ha incidit que el fet que sigui encara el Ministeri de l'Interior el que gestioni la sanitat penitenciària en el conjunt de les comunitats autònomes comporta que s'estiguin duplicant recursos i que no es mantinguin uns canals de comunicació i coordinació adequats amb els serveis de salut corresponents.





Així mateix, les infermeres que treballen en els centres penitenciaris se senten discriminats al no tenir les mateixes condicions laborals i professionals que els seus companys dependents dels serveis autonòmics de salut. "No podem permetre que hi hagi professionals sanitaris de primera i segona pel sol fet de prestar la seva atenció i cures en un recurs assistencial o un altre", ha assegurat.