Un grup de científics aconsegueix capturar ADN de l'aire

Un equip de científics liderat per la Dra. Elizabeth Clare ha realitzat un estudi en el qual ha pogut capturar ADN que volava en l'aire. Clare, que és professora de la Queen Mary University of London, ha explicat que gràcies a aquest avanç es podrà identificar el pas de les espècies per un determinat lloc, siguin mamífers o altres animals.





Fins ara, els experts necessitaven recollir l'ADN de l'aigua o de la terra. Aquesta tècnica només els permetia recollir ADN o EDNA (ADN mediambiental) que estava danyat. Per tant, no els servia per conèixer si en aquesta zona s'havia produït la presència d'animals anteriorment.





Amb aquesta nova tècnica, la de recol·lectar l'ADN de l'aire, es poden agafar mostres en perfecte estat que a més no envaeixen el territori dels animals. Gràcies a això es podrà estudiar i analitzar el pas dels animals per aquests llocs.





Per aconseguir capturar l'ADN dels mamífers que es troba en l'aire, aquest grup de científics va utilitzar una càmera de plàstic i van fabricar una aspiradora especial. Gràcies a això, des del mateix moment que van començar l'experiment, aquest va resultar tot un èxit.





Per a l'estudi treballaven amb una rata i amb aquests objectes van poder agafar el eDNA de l'animal. A més, van veure que també havien recollit ADN humà, el que els va fer adonar-se que podien fer-se amb el de qualsevol espècie.





Així doncs, aquest descobriment és molt útil: podrien usar-lo en la medicina o l'arqueologia, perquè permet analitzar l'ambient i descobrir la presència d'èssers vius en aquest lloc i tot això sense interferir en l'hàbitat ni el medi ambient.