Miguel Bosé explica a Jordi Évole que va arribar a "consumir 2 grams diaris de cocaïna"

Després de les seves últimes i polèmiques declaracions sobre la Covid-19 i la vacunació, Miguel Bosé ofereix la seva entrevista més sincera al seu amic i periodista Jordi Évole. "Jo ja no faig vida social, no he estat social mai, he estat salvatge. He tingut uns anys en els quals vaig descobrir la part fosca que tots tenim. Estic parlant de tot, drogues, sexe al bèstia, tabac, substàncies .. .descubrí la part fosca de Bosé que era molt necessària "va començar reconeixent l'artista. Recordant una de les èpoques més fosques de la seva vida en la qual els excessos formaven part del seu dia a dia, Bosé no té pèls a la llengua a l'hora de parlar sobre això: "Pensava que prenent drogues eres més creatiu, si. Si ho utilitzes bé donen molt bé i molts coneixements, unes visions de les coses que són revolucionàries. Quan passa a ser un consum habitual perden aquest sentit, els esperits que habiten les drogues deixen de ser aliats i passen a ser enemics", reconeix.





Miguel Bosé (EP)





Conscient que havia de prendre una decisió sobre el camí que havia pres la seva vida a la fi dels anys 80, Miquel explica com va ser el moment en què va decidir deixar definitivament totes les addicions que havien passat a manejar la seva vida: "Em vaig despertar un dia i vaig dir s'ha acabat i es va acabar. S'ha acabat la sortida, anar a dormir tard, es va acabar tot. En totes aquestes coses hi ha un plaer que és difícil de negar, tallar amb això em va costar més temps. He deixat tot fa set anys, estava molt enganxat. Va deixar de ser diversió i festa per traslladar-se a diari, comença a causar problemes seriosos". Molt criticat a Espanya per les seves declaracions sobre el coronavirus i la seva actitud negacionista davant aquesta pandèmia, Évole reconeix que ha rebut també moltes crítiques en fer pública la notícia que anava a viatjar fins a Mèxic per entrevistar-lo al que Bosé respon: "Tu ets periodista , si et poses filtres a entrevistes potencialment interessants, no hauries d'estar fent això. Fa cinc anys o sis que no dono una entrevista a Espanya, no tenia res a explicar. no m'han donat veu perquè es em van tancar les portes i quan em vas proposar l'entrevista vaig dir, la confiança i la fe que tinc en tu farà que parlem obertament ".





Amb una veu evidentment deteriorada i fent grans esforços per poder parlar amb fluïdesa, Miguel explica quins són els motius pels quals ha arribat a perdre la veu completament. "La meva veu va i ve, la seva arrel és emocional. En el moment en què m'adono que perdo la veu és quan les coses en la meva família, la qual jo crec, no és família, és una espècie d'acord de convivència que tenen dues persones que van tenir una relació i que, amb bon roll, decideixen seguir endavant perquè els fills de les dues parts puguin continuar creixent junts com el que ells van pensar des del primer dia, que són germans ".





Abordant així un dels temes que l'han col·locat en el punt de mira en els últims mesos després de la seva separción de Nacho Palau, Miguel deixa clar que els nens no han de patir les conseqüències de les decisions de la gent gran: "La gent gran són els que prenen les decisions i són els que han de carregar amb les responsabilitats, jo no estava preparat per a això ". Molt sincer i obrint el seu cor, Bosé parla de les causes que el van portar a acabar la seva relació amb Palu: "Quan l'amor no existeix, l'enamorament ha desaparegut, quan l'amistat i el bon rotllo es difuminen i quan es perd l'admiració, que és el més necessari, quan tot s'ensorra, en el meu cas per discreció i educació, aguantes i això s'enverina i quan esclata, esclata malament. El primer problema gros que jo vaig tenir és la veu, he arribat a no tenir veu, res ".





Després de més d'un any sense poder pujar als escenaris per culpa d'aquesta pandèmia, però també per la seva veu, Miguel reconeix que aquesta paràlisi de la música també l'està notant a nivell econòmic: "Els que fem aquesta professió vivim dels concerts en directe que ja no hi ha, ni tan sols de reserves, es van minvant. Tinc reserves gràcies a Déu però he pagat molts col·legis, moltes cases i apartaments i molts amors molt ben cuidats. he regalat cases, terrenys, apartaments... a senyores sobretot". "La meva carrera ja està feta musicalment, li passa a Serrat, Sabina... no cal que traguem discos, ho fem per pur plaer" reconeix orgullós del llarg recorregut que ha fet a la música al llarg de la seva vida.





Tot i que els frecs de Miguel amb el seu pares sempre han han estat molt presents, el cantate reconeix que tots dos tenien el mateix caràcter, per això xocaven tant: "Jo fa anys que veig al meu pare quan em miro a l'espill, el trobo a faltar i per això ho vull veure també. vam tenir una època en la qual no encaixàvem perquè érem iguals, ell volia tenir un primogènit fet a la seva mida. el meu pare em volia moltíssim però vam tenir moltes trobades i desencontres perquè som de caràcter molt igual, 'la toreria', com deia el meu avi diumenge, no és només una professió, és una actitud davant la vida ".





Orgullós del reconeixement que el seu pare va obtenir per tot el món, Miguel assegura que la relació de Franco amb el seu pare era meravellosa: "El meu pare caçava amb Franco i Franco venia a caçar amb el meu pare, a Franco se li queia la bava amb el meu pare , li deia 'nen'. el meu pare, d'alguna manera, va posar Espanya en li mapa, va ser un torero excepcional. El meu pare no era masclista, era faldiller, hi havia unes regles en l'època que eren masclistes però ell no ho era com a actitud ".





Intentant recordar el moment més tens i de major conflicte amb el seu pare, Miguel recorda visiblement emocionat i sense poder contenir les llàgrimes: "Un moment que em va forçar a caçar, va ser una cérvola, li vaig disparar i vaig matar a la cérvola. Per endur-te els animals a casa els destripes i deixes la triperia, en el moment de rajar a l'animal, en surt un bambi, li faltaven dies per néixer. vaig reaccionar malament, vaig anar a per ell a donar-li cops de puny i me'n vaig anar caminant sol. a la nit va venir al meu quart, es va acostar i vaig intuir que volia demanar-me perdó però ell no era algú que des del seu estatut estigués acostumat a demanar perdó, només li vaig dir no vaig a tornar a caçar mai més en la meva vida i em va dir, val "





Recordant la meravellosa relació de complicitat i proximitat que sempre va tenir amb la seva mare, Miguel parla sobre la meravellosa vida que va portar Lucía Bosé fins als últims dies de vida. "La meva mare ha tingut una vida fantàstica, plena, única, amb un marit a què va estimar fins a l'últim dia de la seva vida, amb tres fills que l'han fet estar orgullosa, amb uns néts que ha conegut. Em vaig acomiadar per telèfon i mai vaig pensar que m'ho anava a perdre però havien tret els protocols absurds de l'OMS "explica.





Sense voler entrar en detalls sobre els veritables motius pels quals va morir la seva mare i el tracte que va rebre en els seus últims dies per part dels sanitaris del nostre país. "La meva mare no tenia Coronavirus, no es va morir de Covid i això ha d'acabar ja, la meva mare es va morir i aquesta és una altra història de la qual no vull parlar aquí, trauria coses tremendament perilloses per a les persones que es van ocupar d'ella. A la meva mare es la va sedar com a la resta de gent gran, no te la deixen treure, no podies visitar-la ".





Tornant a deixar clar quina és la seva opinió respecte al Coronavirus i la forma en què s'està gestionant a nivell mundial, Miguel reconeix que tant ell com la seva família estan molt tranquils "Som gent amb altres creences, està millor que nosaltres, en un lloc fantàstic traient aquesta merda que ens estan ficant a sobre amb aquesta colla d'assassins, si estigués viva estaria molt involucrada i li estaria creant molt de dolor. Li estaria plantant cara a aquesta farsa ".