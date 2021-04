El Suprem remet al TSJC la causa contra Laura Borràs

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha dictat aquest dilluns un acte en el qual declara la pèrdua de la seva competència per continuar coneixent de la causa contra Laura Borràs, actual presidenta de Parlament, a l'haver perdut el passat mes de març la seva condició de membre de Congrés dels Diputats, per la qual cosa era aforada davant l'alt tribunal.





Laura Borràs (EP)





La Sala acorda remetre testimoni de les actuacions al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) "als efectes que siguin procedents".







El Suprem va acordar l'obertura de procediment a Laura Borràs el 17 de desembre de 2019 després d'estudiar l'exposició raonada remesa per la jutge d'Instrucció número 9 de Barcelona per presumptes delictes de prevaricació, frau a l'Administració, malversació de cabals públics i falsedat documental en l'etapa en la qual Borràs va ser directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El tribunal va designar instructor de la causa a magistrat de la Sala Segona (Penal) Eduardo de Porres.





Ara, un cop acreditada la baixa en la condició de diputada de Congrés i per tant la pèrdua de la condició d'aforada de Laura Borràs, sense que s'hagi procedit a l'obertura de judici oral, la Sala explica que ha perdut la competència per conèixer dels fets imputats tant a la persona fins ara aforada, com de l'empresari Isaías Herrero, a qui va estendre la seva competència.





Totes les actuacions es remetrà ara al TSJC conformi assenyala l'article 57.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.





DILIGÈNCIES PENDENTS

La investigació al Suprem s'interromp tenint pendents diligències com la declaració, en qualitat de testimoni, de la que va ser responsable de projectes i activitats de la Institució dels Lletres Catalanes (ILC) Yolanda Pelegrí, que va ser citada per l'instructor però no va practicar per problemes de localització d'aquesta persona, que ja es troba jubilada.





Fins aquest moment, Porres reunia ingent prova documental i pericial sol·licitada per la Fiscalia i la defensa de la política independentista, qui el passat mes de juliol es va negar a contestar-al·legant que la pràctica d'aquestes diligències demostraria la seva innocència en relació amb 18 contractes la tramitació irregular s'estan investigant.





Entre les proves a practicar, a més de diverses testificals, hi ha una pericial sobre material informàtic i l'anàlisi per part de la policia judicial de diversos comptes bancaris relacionats amb la causa i de documentació aportada pel Ministeri d'Hisenda.





Per la seva banda la Fiscalia va demanar a més de la testifical de Pelegrí, que el magistrat reclamés documentació a la ILC, especialment de naturalesa comptable, que també ha de ser analitzada.





18 CONTRACTES PER VALOR DE 259.863 EUROS

Segons la instrucció realitzada inicialment per un jutjat de Manresa (Barcelona) i finalment remesa a TS, les irregularitats apareixen en 18 contractes d'aquesta organització per valor de 259.863 euros i que van ser adjudicats a un amic personal de Borràs, Isaías Herrero, a qui es investiga en aquest mateix procediment.





De Porres ha citat inicialment a Borràs el passat 14 de febrer perquè prestés declaració voluntària, tot i que la diputada va optar per no acudir a la citació i va ser necessari cursar un suplicatori a Congrés per obligar-la a comparèixer, tot i que en aquesta ocasió, el passat 22 de juliol, tampoc va voler explicar-se. Un any després de la seva primera citació es celebren unes eleccions a les quals les diputada vol presentar-se com a candidata a la Generalitat.





La investigació apunta a una possible prevaricació en les resolucions dictades per Borràs que van donar lloc a l'omissió injustificada dels tràmits essencials del procediment administratiu, el que tot esperant poder escoltar-la en declaració "no té tota explicació jurídica i evidencia l'exclusiva voluntat d'afavorir els interessos "del seu amic Herrero, ocasionant amb això un resultat materialment injust, segons va exposar el magistrat en la seva exposició raonada a Congrés.





La prova clau, segons les indagacions inicials, es va trobar en una cadena de correus electrònics enviats el 2013 i 2014 en els quals Borràs assenyala de "forma molt explícita" a Herrero com havia de procedir.





A més, els investigadors van constatar que una de les empreses que va licitar per aconseguir un dels contractes presumptament irregulars, Lab Hermeneia, havia estat creada amb anterioritat per la diputada catalana, tot i que finalment l'adjudicació va anar a parar a una de les empreses d'Herrero, que presentar un pressupost de 100 euros menys.





També hi ha indicis que Borràs i Herrero haurien actuat de comú acord mitjançant el fraccionament il·legal d'aquests contractes i la falsificació dels pressupostos presentats en cada un dels expedients, simulant la participació de terceres persones independents.





Així, l'amic de Borràs aportava al procediment d'adjudicació tres pressuposts dels quals alguns eren falses o simulats, al no ser realitzats per les entitats ni per les persones físiques indicades i que a més incloïen conceptes o imports adequats perquè fos ell qui resultés adjudicatari , bé directament o bé a través de les entitats investigades, moltes d'elles cooperatives.





PRESSUPOSTOS FALSEJATS

El fet mateix de falsejar els pressupostos presentats, segons assenyalava De Porres en el seu escrit a Congrés, "permet concloure que ha existit un clar perjudici per a l'erari públic en resultar impossible determinar el treball realment realitzat i el seu valor econòmic, en base a uns conceptes i imports inventats i que finalment es traslladaven a les factures presentades al cobrament, directament i indirectament per Isaías Herrero".





Una altra de les converses que es tenen en compte és en la que Herrero reconeix al seu soci, al novembre de 2017, que té uns "trapis" amb la diputada de Junts: "amb la Borràs, amb la cap, jo facturo amb la Cooperativa , jo facturo uns trapis per allà ", va dir en al·lusió a l'ILC, sobre la qual va afegir que havia de fer" dos pressupostos bons i quatre no bons ... ". A més, manifesta que la situació canviaria quant Borràs deixés la institució.