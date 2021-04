Laura Borràs es carrega a Cuevillas per "coherent"

La vida sol ser un cúmul de circumstàncies, moltes d'elles alienes als protagonistes. Altres les veuen venir, les intenten esquivar i quan pensen que ho han aconseguit aquestes els cauen damunt fins deixar-los aixafats. Potser aquesta última opció és la que li ha passat a l'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, que fa de polític per obra i cop de dit del mateix del fugit.





Jaume Alonso-Cuevillas @ep





Aquest ha viscut dues etapes importants en aquests tres anys mediàtics: una com a advocat de l'expresident Puigdemont on la seva imatge ha arribat a sortir a tv3 un dia sí i un altre també, així com en altres mitjans de comunicació. Aquesta imatge diària ha acompanyat les llars catalanes, demà, migdia i nit. Per a molts aquesta imatge ha format part de les seves famílies. Per això, el fugit va decidir en el seu dia fitxar-també per fer política. La segona ha estat la seva actual etapa política ¿Breu?





En les eleccions generals del 2019 Jaume Alonso-Cuevillas va ser cap de llista per Girona. Poca va ser la seva activitat política al Congrés i per tant el seu protagonisme es va veure solapat pel paper de Laura Borràs. Potser per això, o per decisió del propi Puigdemont, va deixar el seu escó al Congrés per anar a les llistes de JXCat per la circumscripció de Barcelona, on era cap de llista també Laura Borràs. Va treure escó i el van promocionar per a ser secretari segon en la Taula de Parlament. Tot anava sobre rodes fins que Borràs, presidenta de Parlament, decideix posar en pràctica el promès en el seu programa i que havia dit al llarg de la seva campanya electoral: tramitar resolucions que tornaven a saltar-se la legislació vigent. En aquest punt, el diputat / advocat Cuevillas diu que "" No sé si té sentit que et inhabilitin per haver tramitat una resolució que no porta enlloc. La immolació s'ha de fer si té alguna eficàcia. Si no, em sembla absurda " unes declaracions sensates i pràctiques donat els antecedents. Això va disgustar al seu "amiga" Borràs que s'esperava d'ell el seu anterior activisme verbal.





Així que la nova presidenta va decidir carregar-se'l de la Taula on no li és útil per seguir-la en les seves pretensions de persistir tensant i saltant-se les lleis com a argument principal per quan sigui jutjada per presumpta prevaricació. Quan això succeeixi ella haurà l'argument que es jutja la presidenta de Parlament, no a l'exconsellera de cultura per possible prevaricació. Una operació estudiada.





Laura Borràs, presidenta, tenia la intenció d'aprovar una proposta de resolució a favor de l'autodeterminació durant aquests dos mesos en què s'està negociant la investidura d'Aragonés. És la seva targeta d'identitat: el Parlament es convertiria en la punta de llança contra el govern de Pedro Sánchez. Una decisió que no coneixia ERC i amb ella estrenyeria fins a l'últim minut per sortir-se amb la seva. Cuevillas tampoc estava per la feina. Així que Borràs pren la decisió de treure-se'l de sobre. Aquest dimarts, Borràs manifesta que la decisió ha estat consensuada amb Puigdemont i Sánchez aquest passat cap de setmana. Anem, una decisió col·legiada. Serà veritat? Doncs l'ha emmascarat així, però no ho és. Borràs ha arribat a tal punt que es creu la líder indiscutible de JXCat, sense tenir en compte no només al seu mentor Puigdemont, sinó al mateix Jordi Sánchez, que té la mateixa aspiració que ella.





Amb aquest panorama, el que no ha contemplat Borràs és que ERC té un argument per no votar la persona que ha de substituir Cuevillas, qui encara no ha presentat la seva renúncia per escrit. ¿Ho farà l'advocat?





Així que, s'obre una nova perspectiva per accelerar els acords amb el partit de Puigdemont per constituir el nou govern que presidirà el republicà Aragonès. Deia Maquiavel que "En general, els homes jutgen més pels ulls que per la intel·ligència, ja que tots poden veure, però pocs comprenen el que veuen".