Mor Joseph Siravo, actor de "Els Soprano"

L'actor Joseph Siravo, conegut per haver estat Johnny, el pare de Tony Soprano a 'Los Soprano', i per interpretar a Fred Goldman a 'American Crime Story: The People v. OJ Simpson ', ha mort als 64 anys després d'una llarga lluita contra el càncer, segons ha confirmat la seva família.









Joseph Siravo (EP)







Ha estat la seva filla, Allegra Okarmus, que va confirmar la notícia al seu compte privat d'Instagram. "Estava al seu costat quan el meu estimat pare va morir aquest matí [l'11 d'abril]. Ha mort en pau, en la seva estimada Treehouse. Tots dos som molt afortunats d'haver-nos tingut l'un a l'altre. Estic immensament agraïda d'haver estat al seu costat i sé que no ha anat molt lluny ", va escriure.





El seu paper a 'Los Soprano', l'aclamada sèrie d'HBO, ha estat un dels que més popularitat li va donar. El seu personatge apareixia en els flashbacks de la ficció, ambientats en els anys 60, mostrant la difícil relació de Tony Soprano amb el seu progenitor. També va ser molt conegut en l'escena teatral nord-americana, a l'haver participat en 2.000 funcions del musical 'Jersey Boys'.













El seu debut davant les càmeres va ser a la pel·lícula 'Atrapat pel seu passat', el 1993, amb el paper de Vinnie Taglialucci, el qual buscava venjança per la mort del seu pare i germà.









Va aparèixer en diverses sèries de manera episòdica, destacant a 'Llei i ordre', 'Sexy Money', 'Llei i Ordre: Unitat de víctimes especials' i 'Made in Jersei'. En cinema, va destacar en 'Va succeir a Manhattan', 'The Wannabe' i 'Orfes de Brooklyn'. El seu últim treball va ser en la ficció 'For Life: Cadena perpètua'.