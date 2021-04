L'activitat física ajuda a reduir el risc de COVID-19 greu

Un estudi del consorci sanitari nord-americà Kaiser Permanent sobre gairebé 50.000 persones amb COVID-19 suggereix que l'activitat física regular proporciona una forta protecció contra l'hospitalització, l'ingrés a la unitat de cures intensives i la mort. Fins i tot la pràctica d'exercici físic inconsistent va reduir les probabilitats de patir resultats greus de COVID-19 en comparació amb les persones que no eren actives en absolut, segons publiquen els autors en el 'British Journal of Sports Medicine'.





Una dona fent esport (EP)





Els pacients amb COVID-19 que van ser sistemàticament inactius durant els dos anys anteriors a la pandèmia tenien més probabilitats de ser ingressats a l'hospital, requerir cures intensives i morir que els pacients que havien complert sistemàticament les directrius d'activitat física, segons els resultats.





Com a factor de risc de malaltia greu, la inactivitat física només va ser superada per l'edat avançada i els antecedents de trasplantament d'òrgans. S'han identificat diversos factors de risc d'infecció greu per COVID-19, entre ells l'edat avançada, el sexe masculí i certes afeccions mèdiques subjacents, com la diabetis, l'obesitat i les malalties cardiovasculars. No obstant això, la inactivitat física no és un d'ells, tot i que és un factor de risc ben conegut que contribueix a l'aparició de diverses malalties a llarg termini, incloses les associades a la COVID-19 greu, assenyalen els investigadors.





"Es tracta d'una crida d'atenció sobre la importància dels estils de vida saludables i, especialment, de l'activitat física --arma el doctor Robert I. Sallis, metge de medicina familiar i esportiva del Centre Mèdic Kaiser Permanent Fontana-- . Aquest estudi mostra realment l'important que és l'exercici durant aquesta pandèmia i més enllà. les persones que fan exercici amb regularitat són les que tenen més possibilitats de vèncer el COVID-19, mentre que les persones inactives ho fan molt pitjor ".





Per estudiar l'efecte de l'exercici en els resultats de COVID-19, els investigadors van identificar a 48.440 adults amb un diagnòstic de COVID-19 des del 1 de gener de 2020 fins el 21 d'octubre de 2020, que tenien 2 o més mesuraments de la seva Signe Vital d'Exercici entre març de 2018 i març de 2020. el mesurament de l'Signe Vital de l'Exercici s'ha utilitzat en cada trobada ambulatori dins de Kaiser Permanent Southern Califòrnia des de 2009. Per obtenir el mesurament, es pregunta als pacients quants dies a la setmana fan exercici moderat o extenuant i, de mitjana, quants minuts fan exercici a aquest nivell. Les respostes es registren en la història clínica electrònica de cada pacient.





Els pacients d'aquest estudi tenien una edat mitjana de 47 anys, el 61,9% eren dones i reflexaven la diversitat racial de la població del sud de Califòrnia. Del total de la cohort, el 6,4% eren sistemàticament actius i el 14,4% eren sistemàticament inactius, i la resta entrava en la categoria de inconsistentment actius. Entre tots els pacients de COVID-19, el 8,6% van ser hospitalitzats, el 2,4% van ingressar a l'UCI i el 1,6% van morir. Els resultats de l'estudi mostren que la inactivitat està fortament associada als mals resultats del COVID-19. L'activitat física va proporcionar una forta protecció contra l'hospitalització, l'ingrés a l'UCI i la mort entre els pacients amb COVID-19. La inactivitat constant duplica les probabilitats d'hospitalització en comparació amb l'activitat constant.





A més, els pacients que eren sistemàticament inactius tenien 1,73 vegades més probabilitats d'ingressar a l'UCI que els pacients que eren sistemàticament actius. Les probabilitats de mort eren 2,49 vegades més grans per als pacients que eren sistemàticament inactius en comparació amb els que eren sistemàticament actius.





A part de tenir més de 60 anys o de tenir antecedents de trasplantament d'òrgans, la inactivitat sistemàtica és el que confereix el major risc de mort per COVID-19. Fins i tot els pacients que eren poc actius tenien menys probabilitats de patir COVID-19 greu en comparació amb els que eren constantment inactius, el que suggereix que qualsevol quantitat d'activitat física és beneficiosa.





"El que més em va sorprendre d'aquest estudi va ser la força de l'associació entre la inactivitat i els mals resultats de la COVID-19 -assenyala la coautora de l'estudi, Deborah Rohm Young del Departament d'Investigació i Avaluació de Kaiser Permanent del Sud de Califòrnia -. Fins i tot després d'incloure en l'anàlisi variables com l'obesitat i el tabaquisme, seguim veient que la inactivitat estava fortament associada amb probabilitats molt més altes d'hospitalització, ingrés a l'UCI i mort en comparació amb l'activitat física moderada o qualsevol activitat ".





El doctor Sallis destaca que la seva recepta és senzilla: "Camini 30 minuts al dia, 5 dies a la setmana a un ritme moderat i això li donarà un gran efecte protector contra la COVID-19". Afegeix que la forma en què algú pot calibrar si camina a un ritme moderat és que estigui massa esgotat per cantar però encara pugui parlar. "Segueixo creient que l'exercici és una medicina que tothom hauria de prendre, especialment en aquesta època de COVID-19", conclou Sallis.