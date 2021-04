Les infermeres asseguren que "les vacunes són segures"

El Consell d'Infermeres fa una anàlisi dels primers 100 dies de campanya i demanem l'aliança de la població per aturar la pandèmia i el compromís de tots els agents implicats en la divulgació i informació sobre la vacunació contra la Covid-19.





Una persona vacunant-se (Consell d'Infermeres)





L'estabilització de la campanya de vacunació contra la Covid-19 que es va iniciar el passat 27 de desembre pot semblar impossible, però les professionals que integren el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) afirmen, a dia d'avui, que són molts els indicadors que demostren la seva efectivitat.





100 DIES DE VACUNACIÓ

El consell explica que en aquests 100 dies de vacunació han estat innegables els problemes de subministrament o la complexitat que ha suposat la vacunació en els centres residencials de les persones de més edat o en situació de gran dependència que, sigui per la dispersió geogràfica sigui per la complicada conservació i logística dels vaccins, ha estat força lenta. Però asseguren que també és innegable el descens de la mortalitat i de l'índex de contagi entre la població més vulnerable i que tant va haver de patir i tan cars va pagar els mesos anteriors de la pandèmia. Una realitat perfectament extrapolable al col·lectiu sanitari que fou un important vector de contagi i, ara, vacunat en primera instància, fem de l'àmbit assistencial un espai més segur per a la població i, també, per als professionals i les nostres famílies.





"Amb aquestes garanties i seguretat, vam iniciar la vacunació massiva de grups de població seleccionats en funció de la seva edat o ocupació: domiciliària per a les persones adscrites al programa ATDOM de l'Atenció Primària, persones amb alt grau de dependència i llurs cuidadores i cuidadors, professionals prioritzats...", expliquen. "I, també entre aquests grups de població, comencem a detectar unes ràtios de contagi inferiors i graus de malaltia molt més lleus, si no, asimptomàtics".





LA VACUNA ÉS CIÈNCIA, LA VACUNA ÉS SEGURA



El 12 d'abril, amb 1.327.873 persones vacunades amb una dosi i 462.795 amb la pauta de vacunació completada, el risc de rebrot a Catalunya se situava en 300 punts (https://dadescovid.cat/). Una situació que esdevenia molt crítica en les regions sanitàries de l'Alt Pirineu i Aran (608), de Lleida (565) i de la Catalunya Central (462).





No val a badar: o accelerem la vacunació o ni tan sols podrem aspirar a fer que la pandèmia, a mitjà o curt termini, descendeixi a nivells d'epidèmia, en un temps i espais relativament controlables, que ens permetin recompondre el nostre sistema de salut i, per descomptat, salvar totes les vides possibles.





Per aconseguir-ho calen dos compromisos. D'una banda, la valuosa aliança de la població; i, de l'altra, la implicació de tots els agents que participen en la divulgació i informació sobre les vacunes contra la Covid-19.





En aquest sentit, les infermeres i infermers de Catalunya estem a disposició de la població per a informar i acompanyar en aquest procés de vacunació; i, en aquest sentit, volen recordar

"que totes les vacunes que s'administren al nostre país són segures ja que són fruit de la ciència i, com a tals, s'han fabricat a partir d'estudis i dades constatades en assajos clínics. A més, han estat validades per l'Agència Europea del Medicament (EMA), organisme competent. Com qualsevol altre medicament, poden causar possibles efectes secundaris que han estat avaluats com a lleus i de baix risc per a la major part de la població; alhora que porten associats els corresponents plans de tractament per aquests casos".





Les alertes sanitàries no són una "eina de por", ans al contrari, són una "eina de control i garantia" que certifica el seguiment dels efectes sobre la població vacunada. Qualsevol suspensió cautelar respon al consegüent període d'observació que se sotmet un medicament després d'una alerta sanitària. De l'evidència científica que es desprengui de la seva observació i anàlisi de dades recollides, es confirmaran o modificaran els criteris de vacunació, per avançar en seguretat i eficàcia de la vacuna.





VACUNAR-NOS ÉS LA SOLUCIÓ

Per tot això, des del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya demanen "que confieu en els vaccins, sigui quin sigui l'assignat al vostre grup de població, i acudiu al punt de vacunació indicat. No podem malbaratar cap dosi, és un bé massa preuat i escàs. Ens hi va la vida".