Les CCAA podran prohibir fumar a les terrasses encara que hi hagi distància

Dona fumant en una terrassa @EP





La Comissió de Salut Pública formada pels experts tècnics de govern i les comunitats autònomes es reuniran aquesta tarda per debatre la possibilitat de prohibir fumar a les terrasses dels bars i els restaurants, encara que hagi distància. Aquesta tarda, les comunitats autònomes presentaran un document consensuat, amb arguments científics i sanitaris per decidir adoptar aquesta mesura o no.





La prohibició de fumar a les terrasses no seria extensible a tot el territori espanyol, és a dir, serien les diferents autonomies que haurien de prohibir fumar a les terrasses. De moment, ja hi ha sis comunitats autònomes que han decidit prohibir el consum de tabac en els locals de restauració. Balears, Canàries, Cantàbria, Comunitat Valenciana, Astúries i Aragó són les que ja s'han avançat a aquesta mesura.





Fumar augmenta el risc de transmissió

El document presentat per les Comunitats Autónomes fa referència a diferents publicacions científiques que alerten del risc de contagi del virus a través dels aerosols com el fum desprès pel tabac. Segons aquests estudis, els aerosols es desplacen a distàncies més grans que les gotícules grans (es considera que aquestes arriben a una distància màxima de 2 metres) i romanen molt més temps en l'ambient.

Per això, l'exhalació de fum de tabac i l'ús de "qualsevol dels dispositius i estris existents, quan el realitza una persona contagiada", és una activitat de risc de transmissió de la malaltia. A més, fumar implica treure la mascareta i això provoca que s'impulsin microgotes d'aerosols que poden projectar-se a distàncies superiors als 8 metres.





La prohibició de fumar a les terrasses no seria la primera vegada que s'aprova, ja que aquesta mesura va ser temporalment aprovada l'agost de 2020. Ara depnedrà de les Comunitats Autònomes que es torni a prohibir fumar als bars i restaurants.