El Congrés aprova la prionera Llei de protecció a la infància

El Congrés va aprovar dijous passat la pionera Llei de protecció a la infància per fer front la violència, els maltractaments i els abusos sexuals que pateixen els infants. Aquesta ha estat recolzada per una àmplia majoria de la cambra, tan sols Vox i el PNB han votat en contra. La Llei de protecció de la infància, ha estat una llei molt aclamada - alhora que demandada- per entitats socials com Safe The Childen. Segons aquesta entitat la lluita per aconseguir l'aprovació d'aquesta llei ve de lluny i asseguren ha estat molt dur i trist batallar pels drets dels menors.





La llei, batejada com la "llei Rhodes" en referència al pianista James Rhodes, víctima d'abusos sexuals durant la seva infància, és una de les lleis de protecció a el menor més avançades en el món pel que fa la prevenció de maltractaments als menors. Malgrat que la llei ha estat aprovada amb èxit al Congrés, encara ha de passar el filtre del Senat perquè sigui efectiva. Això, es podria allargar fins a finals de juny.





Segons Ione Belarra, ministra de Drets Socials, la llei envia un "missatge nítid" a la societat espanyola, com al seu dia ho va fer la llei contra la violència de gènere. "El missatge és que la violència contra els nens i nenes no és acceptable en cap de les seves formes".





La violència contra els menors és una de les xacres que encara perduren al nostre país. Cada dia, es presenten al voltant de 100 denúncies de violència sobre nens i gairebé la meitat estan relacionades amb delictes sexuals cap a menors d'edat. De fet, segons Save The Children, només a Catalunya durant 2019, es van registrar 949 denúncies per maltractament infantil i 1.192 per violència sexual.





Amb totes les dades sobre la taula, i amb la por que el confinament de l'any passat hagi multiplicat els casos de violència infantil, el Congrés ha fet un pas ferm aprovant la Llei de protecció a la infància. La llei té un caràcter general i contundent, amb l'objectiu de protegir el menor davant de tot tipus de violències (verbals, físiques, psicològiques, virtuals ...). Però, per què es tan pionera aquesta llei?





Denunciar és el primer pas

La llei estableix el deure de comunicar i denunciar qualsevol tipus de situació de violència sobre menors davant les autoritats competents. Encara que pugui semblar un pas obvi, la veritat és que són molt pocs els menors que s'atreveixen a denunciar aquest tipus de violències. De fet, entitats socials afirmen que malgrat que el nombre de denúncies és elevadíssim, aquest només és la punta de l'Iceberg, perquè la major part de situacions violentes no són denunciades i s'intenten resoldre en àmbit familiar. Cal destacar, que la llei elimina la possibilitat que es desestimi la denúncia d'un nen per suposada falta de maduresa.





Més protecció a l'escola i en el lleure

La nova llei crearà la figura de coordinador de benestar i protecció en els centres educatius. L'objectiu d'aquest càrrec serà assegurar l'adequat funcionament dels protocols d'actuació davant de indicis d'assetjament escolar, ciberassetjament, assetjament sexual i qualsevol altra forma de violència. A més, es crearà la figura del delegat de protecció en les entitats esportives i d'oci.





Tracte especial davant la policia i la justícia

A partir de l'aprovació de la llei, les forces i cossos de seguretat comptaran amb unitats especialitzades i es reduirant la pràctica de diligències innecessàries. A més, en l'àmbit judicial, es crearà un projecte de llei per crear jutjats i fiscalies especialitzades.





Un altre pas important, és l'obligatorietat de la pràctica de la prova preconstituïda per a menors de 14 anys. Això permetrà que els menors de 14 anys només hagin de declarar una vegada al llarg del procediment penal. A més, es crearà un registre unificat de menors víctimes, per tal de tenir dades més precises de la magnitud de el problema.





La prescripció, fins als 50 anys

La nova llei allarga el termini de prescripció dels delictes d'abusos sexuals. Aquests prescriuran quan la víctima hagi complert els 35 anys, i en el cas de les agressions més greus, els delictes prescriuran als 50 anys de la víctima.





Aquesta modificació, suposa un pas enorme perquè les víctimes puguin denunciar, ja que la majoria de víctimes no s'atreveixen a denunciar fins al cap de molt temps després de la violació. Actualment, el compte enrere per a la prescripció comença a córrer quan la víctima compleix els 18 anys, això provoca que centenars de procediments s'arxivin o quedin prescrits.





Internet més segur

La llei fa una menció especial a Internet, i per això castiga la incitació a l'suïcidi, a autolesionar-se, a realitzar actes sexuals i a trastorns alimentaris, com l'anorèxia i la bulímia. Aquest tipus d'incitacions són molt freqüents en les xarxes i els menors són una presa fàcil per als creadors d'aquest tipus de continguts.