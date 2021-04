"Antiòpera de les oblidades", un musical inspirat en Brecht sobre la crisi contemporània de valors

A l'Escenari Brossa cal anar amb l'esperit obert a tota mena de sorpreses perquè en qualsevol dels seus dos espais escènics, i d'acord amb l'esperit del creador que dóna nom al teatre, troben acollida propostes fart diferents en gènere, estil, temàtica i execució.





I certament sorprenent és la proposta que presenta en la seva sala gran sota el títol de "antiòpera de les oblidades". Com els seus propis intèrprets expliquen de comú acord al principi de la funció, es tracta un musical inspirat en "L'òpera de tres penics" de Brecht i Weil, si bé contextualitzant-lo en la Barcelona contemporània.









La proposta va partir d'un encàrrec de Daniel Anglés que Marc Chornet ha executat amb els alumnes de l'Escola Aules d'arts escèniques. Segons Chornet "la idea de fer una peça de nova creació basada en" L'Òpera de tres rals "respon bàsicament a la conjuntura de la crisi econòmica a Espanya, íntimament associada a una profunda crisi de valors de la societat: banquers que roben, polítics corruptes, desnonaments, ocupes, carteristes, manters ... de manera que el paisatge dels baixos fons de la Barcelona actual és tan ric com el de l'Alemanya d'entreguerres. El sentit de la reescriptura passa per buscar analogies i situacions de present per construir una peça de nova creació amb un caràcter agredolç similar al de la peça original. De la mateixa manera, també és interessant que en la composició musical ens aproximem a gèneres urbans actuals (música electrònica, trap, hip hop ...) ".





D'acord amb aquests paràmetres, l'acció dramàtica se situa a l'àrea urbana de Ciutat Vella que va des de l'antic Barri Xino, avui conegut com Raval (més aviat es podria dir Ravalistán) fins al barri de la Ribera i es desenvolupa en un ambient en el que s'entremesclen traficants, prostitutes, emigrants, delinqüents, policies, okupes i altres éssers.





Com s'ha convertit en realitat aquest projecte? Doncs bé, podem dir que en una peça sorprenent de teatre musical interpretada per vuit joves artistes (cinc noies i tres nois) acabats de graduar que acrediten una sòlida formació tant en dicció com en cant i ball. Durant gairebé una hora i mitja se succeeixen les cançons i ritmes musicals interpretats a vegades amb un fons o acompanyament musical, però també en ocasions a capella. El ritme, veritablement trepidant, no s'interromp un sol moment i actors i actrius evolucionen, es mouen, apareixen i desapareixen i es transformen de personatge en una execució coral en què tots i cada un d'ells adquireix en algun moment el seu propi protagonisme. Ells són Alexandre Ars, Àngels Cervelló, Ferran Enfedaque, Laura Font, Clara Giralt, Laia Leal, Silvia Portes i Javi Vélez, a qui correspon l'execució de la peça final.





"Antiòpera de les oblidades" és un espectacle rotund, rodó, complet i brillant.