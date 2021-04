L'ús combinat d'un nou fàrmac millora l'eficiència d'algunes teràpies de càncer de mama

L'ús combinat de l'fàrmac MZ-1, pertanyent a una nova família de medicaments que actuen contra proteïnes implicades en el creixement tumoral, augmenta l'eficàcia del tractament amb trastuzumab en els tumors de mama HER2 positiu (HER2 +), segons un estudi liderat pels investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) Atanasio Pandiella i Alberto Ocaña.





@EuropaPress









El càncer de mama HER2 + és una subclasse de tumor mamari caracteritzat per la presència de la proteïna HER2, que afecta una de cada cinc pacients diagnosticades amb aquest tipus de neoplàsies. El tractament d'elecció per a aquests tumors HER2 + consisteix en l'administració d'un anticòs, denominat trastuzumab, dirigit contra aquesta proteïna HER2.





No obstant això, tot i que trastuzumab és molt eficaç, alguns casos no responen a aquest tractament. Per aquesta raó, és important desenvolupar noves estratègies que permetin augmentar l'eficàcia d'aquesta teràpia.





En aquest camí, la identificació de fàrmacs que puguin actuar de manera sinèrgica amb trastuzumab per millorar l'efecte antitumoral és un focus de gran interès per a la investigació oncològica. "Algunes combinacions que utilitzen trastuzumab com a columna vertebral ja han aconseguit augmentar la supervivència de les pacients", han dit els investigadors, el treball ha estat publicat al 'Journal of Experimental and Clinical Cancer Research'.





La recerca d'altres combinacions noves i eficaces ha estat l'objectiu d'aquest estudi, desenvolupat pels grups de recerca del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa Càncer (CIBERONC) dirigits per Alberto Ocaña i Atanasio Pandiella, que s'ha centrat en analitzar la possible acció sinèrgica entre trastuzumab i MZ1, partint de la hipòtesi que l'acció antitumoral d'ambdós compostos podria ser superior a la dels tractaments individuals.





MZ1 pertany a un nou tipus de fàrmacs denominats PROTACs que actuen sobre certes proteïnes cel·lulars i provoquen la seva eliminació. Si la proteïna és important per al desenvolupament del tumor, la seva eliminació pot tenir un efecte beneficiós. En el cas de MZ1, l'objectiu d'aquest fàrmac és atacar a proteïnes BET, que controlen la producció d'altres proteïnes que participen en el creixement dels tumors, inhibint aquestes proteïnes i promovent la seva eliminació.





Els resultats d'aquesta investigació van confirmar, en primer lloc, una clara activitat antiproliferativa de MZ1 en les cèl·lules que sobreexpressen HER2, el que suggereix que aquest fàrmac és un agent actiu en aquest subtipus de càncer de mama. A més, aquest efecte va augmentar quan es va administrar en combinació amb trastuzumab, reforçant la seva acció antitumoral.





"La combinació va poder disminuir la mida de tumors mamaris HER2 positius generats en models de laboratori, i d'una manera més eficaç que cada un dels fàrmacs per separat", ha explicat Pandiella.





D'una banda, la combinació de tots dos agents va aconseguir induir l'apoptosi (mort cel·lular) de les cèl·lules cancerígenes de manera més eficaç que la seva administració per separat. A més, la reducció del creixement tumoral va ser major també amb la teràpia combinada.





"Aquests estudis obren la possibilitat d'apropar aquestes estratègies a la pràctica clínica per millorar el tractament de tumors HER2 positius", han tancat els experts. Aquest treball ha rebut suport econòmic de l'consorci CIBERONC de l'Institut de Salut Carlos III, així com de diverses entitats privades com la Fundació CRIS.