La depressió i la bipolaritat podrien detectar-se en una anàlisi de sang

Una nova investigació realitzada durant 4 anys i publicada a Molecular Psychiatry conclou que la depressió i la bipolaritat podrien diagnosticar-se a partir d'una anàlisi de sang.





Fins ara, són els metges els que després d'avaluar al pacient realitzen el diagnòstic. Més de 2 milions de persones a Espanya pateixen depressió i es calcula que al voltant d'1 milió pateix trastorn bipolar. Però només un terç d'aquests té un diagnòstic correcte, pren medicació i porta una vida normal.





Això és així perquè actualment no hi ha una prova que demostri que un pacient pateix aquest tipus de trastorns. És el metge, el psiquiatre o el psicòleg qui avalua al pacient, parla amb ell, escolta què símptomes té, mira antecedents i, sobretot en el cas de la bipolaritat, manté també una conversa amb els seus familiars per conèixer el cas a través de les seves paraules.





LES PERSONES AMB TRASTORNS DE L'ÀNIM TENEN BIOMARCADORS ESPECÍFICS





Però aquest nou estudi revela que a la sang de persones amb trastorns de l'estat d'ànim apareixen fins a 26 biomarcadors que indicarien que pateixen algun d'aquests problemes. Un gran avanç que milloraria la situació de milions de persones no només a Espanya sinó també en el món.







"Els biomarcadors sanguinis estan sorgint com a eines importants en trastorns en els quals l'autoinforme subjectiu d'un individu, o la impressió clínica d'un professional de la salut, no sempre són fiables", va declarar el psiquiatre i neurocientífic Alexander B. Niculescu de la Universitat d'Indiana.





Per a ell, aquests noves troballes podrien ser la clau per arribar a "una combinació precisa i personalitzada amb els medicaments i a un seguiment objectiu de la resposta al tractament". És a dir, per analitzar la situació personal de cada pacient i poder diagnosticar-lo i tractar-lo basant-se en dades i no en judicis subjectius per falta de proves.





Per arribar a aquestes conclusions, els investigadors van analitzar la sang de diversos pacients del Centre Mèdic de Veterans Richard L. Roudebush d'Indianapolis i van comparar les seves mostres de sang amb dades de fins a 1600 estudis previs sobre genètica humana.





Els resultats d'aquesta investigació i de la realitzada a pacients psiquiàtrics van revelar que 12 dels biomarcadors estan lligats amb la depressió, 6 amb la bipolaritat i 2 amb els trastorns maníacs. Un fet que assenyala que hi ha unes característiques concretes en els afectats que poden permetre en un futur proper aquest diagnòstic específic i aquest tractament individual.