Un Govern en funcions "dificulta el diàleg" sobre els fons europeus, denuncia Ribera

La vicepresidenta quarta i ministra per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfica, Teresa Ribera, ha lamentat que "l'absència d'un govern estable i operatiu dificulta el diàleg institucional" amb la Generalitat sobre les propostes que podrien beneficiar-se dels fons europeus per a la recuperació després la crisi de la Covid-19.





Teresa Ribera (EP)













En una entrevista a 'La Vanguardia' aquest dilluns, ha lloat la quantitat de propostes que han plantejat el sector industrial, les comunitats locals, les associacions i els ajuntaments a Catalunya, però ha assegurat que no ha "tingut cap conversa directa sobre aquestes qüestions "amb la Generalitat.





Segons ella, això és la "prova palpable de per què importa que hi hagi govern i que hi hagi un govern amb un programa centrat en la realitat que li toca gestionar", una situació que ha desitjat que es resolgui ràpidament i per bé, en les seves paraules .





Preguntada per la moratòria pactada per ERC i la CUP a les grans instal·lacions de renovables en l'acord d'investidura, ha contestat: "Em resulta molt sorprenent perquè un no pot partir de la premissa d'ambició ambiental, però dir que 'no a casa meva '. No s'entén aquest rebuig pels avantatges que ofereix les renovables des del punt de vista de l'ocupació, la innovació i la indústria ".





"A Espanya la penetració de les energies renovables està a l'entorn del 30%, mentre que a Catalunya es queda en el 16%, la qual cosa és una xifra molt baixa. S'ha produït ja una aturada en la penetració de les energies renovables i , però, la capacitat que té Catalunya per integrar aquestes variables és molt significativa donada la seva població, la seva riquesa relativa i el seu territori ", ha afegit.





Ribera ha negat que les grans elèctriques vagin a acaparar les ajudes europees: "La inversió en eficiència energètica o en rehabilitació energètica té molt més a veure amb petites empreses o empreses de mida mitjana".





"S'ha incrementat el nombre d'actors que intervenen en el desplegament de les fonts renovables o en la proposta d'aquest tipus de solucions d'integració en les cobertes", al que cal afegir fenòmens com l'autoconsum i les comunitats energètiques locals, ha dit la ministra.





Per Ribera, tot i que "les petites empreses no puguin entrar directament com a actors centrals de la transformació" en el sector de l'hidrogen sí poden associar-se a empreses més grans en el procés industrial, de transport o consum.





EIXOS TRANSVERSALS

Ha recordat que el pla per gestionar els fons presentat pel Govern s'articula sobre diversos eixos transversals per impulsar un canvi en el model productiu: "la transició ecològica, la integració de la variable ambiental, la transició digital, les variables socials".





A més, ha defensat que el pla transcendeix la mera rehabilitació d'habitatges i la producció de cotxes, perquè també persegueix potenciar la mobilitat connectada, rehabilitar i recuperar ecosistemes i carreteres, entre d'altres fites: "L'objectiu és aprofitar aquests recursos per fer un procés de modernització industrial molt important ".





PLA hidrogràfic

Ribera ha negat que la política del seu Ministeri en matèria hidrològica sigui "continuista", i ha defensat prioritzar els usos de l'aigua per poder gestionar-la en un context de crisi climàtica i en què aquest recurs ha d'estar sempre disponible.





A més, ha destacat que el sanejament d'aigües és encara una assignatura pendent per a Espanya, que segueix pagant multes per incompliment de depuració: "Parlem d'un recurs extraordinàriament preciós, el turisme no pot concebre que l'aigua no sigui convenientment tractada i depurada".





"Espanya, amb el nivell de desenvolupament d'Espanya, no es pot permetre el luxe de no depurar aigües residuals. I per aquesta via d'actuació es poden aconseguir recursos extra", ha afirmat.





ELECCIONS A MADRID

Davant la proposta del candidat socialista, Ángel Gabilondo, de congelar els impostos a la Comunitat de Madrid, ha assegurat que "és coherent amb les recomanacions de l'OCDE que diuen que és important una reforma fiscal, amb major pes de la fiscalitat verda i probablement també repensar les formes de manifestació de renda i riquesa ", encara que ha pronosticat que aquesta reforma es retardarà, per evitar distorsions en un moment de consolidació i recuperació, en les seves paraules.





Ha reivindicat centrar-se en les responsabilitats de Govern encara que hi hagi campanyes electorals, sobretot en pandèmia, i sobre si uns mals resultats del PSOE a la Comunitat de Madrid podrien afectar el president de Govern, Pedro Sánchez, ha dit: "El candidat a la Porta del Sol és Ángel Gabilondo. No crec que el president s'estigui sobre exposant, és important que es vegi que a Sánchez li importen els territoris ".