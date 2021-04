El Consorci de la Zona Franca de Barcelona s'alia amb Casa Amèrica Catalunya

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i Casa Amèrica Catalunya han signat aquest matí un conveni de col·laboració per reforçar les relacions de l'entitat amb models d'economia amb valors (desenvolupament cultural, sostenibilitat ambiental, inclusió social) de Llatinoamèrica i el Carib, consolidant el posicionament de CZFB com a referent per als que vulguin desenvolupar activitats d'innovació i indústria 4.0 a Europa.





En l'acte de la signatura, que ha tingut lloc a les oficines de CZFB, han participat Marta Nin, directora de Casa Amèrica Catalunya, i Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.





Blanca Sorigué ha remarcat les bones relacions que ha mantingut tradicionalment el CZFB amb els països de Llatinoamèrica i el Carib i ha assenyalat que "aquesta col·laboració amb Casa Amèrica Catalunya ens permetrà treballar en la creació de noves aliances que impulsin el desenvolupament conjunt d'una nova economia en la qual les empreses llatinoamericanes trobin a Barcelona les oportunitats necessàries per incrementar la seva presència a Europa ".





Per la seva banda Marta Nin ha destacat que "després de la greu situació provocada per la pandèmia de la Covid-19, és revelador que en molts espais d'Amèrica Llatina i el Carib s'hagin consolidat o sorgit iniciatives empresarials singulars i sostenibles que avui formen part de l'economia circular. Per això hem cregut important impulsar amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona aquestes jornades d'intercanvi dedicades a l'economia amb valors, l'economia del futur si volem seguir avançant cap a un món més just i raonable ".





Noves Economies de la regió llatinoamericana

Com a part de la col·laboració, durant els propers 15 i 16 de juny, el CZFB i Casa Amèrica Catalunya organitzaran unes jornades per analitzar l'evolució dels models de negoci a Llatinoamèrica i el Carib, basats en l'economia de valors, així com el desenvolupament de noves economies que ofereixen múltiples oportunitats de futur per a la societat.





En els últims anys, el CZFB ha augmentat la seva vinculació amb Amèrica Llatina, convertint-se en un gran aliat de la regió per al creixement de sectors clau com la logística. En aquest sentit, en el marc del Saló Internacional de la Logística (SIL), Barcelona va acollir el 2016 i 2019 el Congrés ALACAT, el major Congrés d'Operadors Logístics, Agents de Càrrega i de Duanes d'Amèrica Llatina. Així mateix, l'edició de 2018 del SIL va integrar el Congrés de l'Associació d'Agents de Duanes de les Amèriques (ASAPRA), que fins al moment mai s'havia celebrat a Europa.





En aquest sentit, el 2020 el CZFB va decidir impulsar la creació del SIL Amèriques a Barranquilla (Colòmbia) en aliança amb Corferias i la Federació Colombiana d'Agents Logístics en comerç internacional FITAC. Encara causa de les circumstàncies sanitàries produïdes per la pandèmia de Covid-19 l'esdeveniment va haver de postposar-se, el CZFB manté la seva aposta per la trobada, que se celebrarà tan aviat com la situació ho permeti.