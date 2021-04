L'Hospital del Mar crea la primera consulta dedicada al dolor pèlvic crònic de Catalunya

L'Hospital de la Mar de Barcelona ha creat la primera consulta conjunta dedicada al seguiment i tractament de pacients amb dolor pèlvic crònic a Catalunya, amb una vintena de casos assignats.





Els responsables de la consulta conjunta sobre dolor pèlvic crònic de l'Hospital de la Mar de Barcelona (EP)















En un comunicat aquest dimecres, han informat que es tracta d'una iniciativa conjunta dels serveis d'Obstetrícia i Ginecologia i la Unitat del Mal del Servei d'Anestesiologia, amb la col·laboració d'infermeres especialitzades de la Unitat del Mal de centre i es va posar en marxa a l'octubre de 2019.





La creació d'aquesta consulta permet a les pacients evitar visites reiterades i amb diferents especialistes, fins a trobar un diagnòstic definitiu, segons el centre.





Una de les caps de la consulta, la ginecòloga Elisabeth de l'Amo, ha dit que "el seu objectiu és optimitzar els diagnòstics i els tractaments, una col·laboració que també enriqueix la formació continuada dels professionals que hi participen".





L'altre responsable, l'anestesiòleg David Bande, ha explicat que els casos que tracten "són pacients amb un dolor pèlvic crònic, normalment un dolor vaginal per múltiples etiologies, diferents orígens, que normalment han anat a molts especialistes, sense que s'hagi resolt el seu problema ".





Si bé la majoria d'afectades són dones, també hi ha alguns homes; tots pateixen un dolor que afecta la seva vida diària, generant dificultats per a les relacions sexuals o per executar activitats assegudes o en una cadira.





El dolor pèlvic crònic pot afectar un 4% de la població en algun moment de la seva vida, i es pot deure a una cirurgia, a problemes derivats del part o traumes obstètrics, però també a situacions traumàtiques i emocionals.