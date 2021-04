Rocío Carrasco explica els motius pels quals no parla amb la seva filla

Amb una pregunta clara en l'aire sobre el per què segueix sense parlar-se amb els seus fills, Rocío Carrasco se sotmet a l'entrevista més complicada de la seva vida amb la qual intenta fer llum sobre els motius pels quals s'ha allunyat dels seus fills Rocío i David durant els últims anys. Amb el so de la mítica cançó de la seva mare Rocío Jurado 'Com les ales al vent' cantada per Blas Cantó, Rocío Carrasco arriba a plató amb pas ferm i sense poder retenir les llàgrimes.





Rocío Carrasco (EP)





Amb documentació sota el braç, Rocío parlava sobre el que ha pensat abans d'acudir a plató: "Pensava que tenia molts nervis i ganes de plorar però pensava que era necessari i que tinc la força, ara sí que la tinc, per fer-ho".





"Jo mai vaig fer això amb cap altra finalitat que es em escoltés, que se sabés el que jo he patit i sentit. Hi ha coses que puc demostrar i coses que no com els sentiments i les vivències. Et mentiria si et digués que no estic orgullosa de mi en aquest sentit de tot el que he aconseguit. Jo estic fent això públic perquè s'ha tractat en un lloc públic "deixava clar Rocío Carrasco abans de començar a parlar de la seva filla.





"Rocío em agredeix i jo acabo en un hospital, és una cosa que s'ha sabut públicament". Amb molt dolor en pronunciar cadascuna d'aquestes paraules, Rocío Carrasco deixa clar que la culpable d'aquest episodi no és la seva filla, és el seu pare: "Rocío arriba a ser botxí perquè abans ha estat víctima, ha estat víctima fins i tot més vulnerable que jo . Això vol que quedi clar. Vull demanar públicament a les persones que l'ataquen en aquest sentit, que no l'ataquin a ella, ella no té la culpa, la culpa la té una altra persona que és el responsable que ella actuï d'aquesta forma . el seu pare "Encara que va patir una pallissa que la va portar a estar diverses hores a l'hospital a causa d'un traumatisme al cap, Rocío assegura que la maternitat és el millor que li ha passat a la vida:" no la vaig denunciar, no denunciaria mai a la meva filla perquè és el més meravellós que m'ha passat a la vida, a dia d'avui també, amb tot. la maternitat ha estat el més meravellós que m'he passat a la vida ".





"Aquest vincle no es pot trencar per molt que ho hagin intentat, aquest vincle està enterrat, transparent en aquest moment, però el vincle segueix, no m'ho va a llevar ningú" sentència molt emocionada sense poder parar de plorar en recordar els moments que viure amb la seva filla quan era petita. Sobre què va passar després de l'agressió, Rocío explica què va ser el primer que va fer la seva filla, sens dubte una actitud que ens ha deixat bocabadats a tots: "Ella, juntament amb el seu pare, em denuncien a mi per maltractament habitual cap a ella. El mateix dia a les 5 de la tarda. la meva filla em pega, es munta en un cotxe i segons es puja treu un mòbil i parla amb el seu pare. Diu, pare ja està fet ". Reconeixent que la seva filla sí que ha intentat contactar amb ella en repetides ocasions, Rocío explica els motius pels quals no ha estat capaç de despenjar el telèfon davant d'aquestes trucades: "No estic preparada i crec que ella tampoc, no és el lloc ni el moment però no m'agradaria perdre aquesta esperança".





"El que ha de passar és temps, que jo estigui preparada, que ella estigui preparada, jo no vaig a dir el que ella ha de fer. Jo sé el que he de fer jo, preparar-me amb teràpia i amb fàrmacs" reconeix la pròpia Rocío. Finalment Rocío Carrasco insisteix que ella no volia fer públic aquest episodi amb la seva filla, s'ha vist obligada a fer-ho per poder explicar la seva veritat sobre el que va ser el seu marit Antonio David Flores: "Convertir la seva filla en això és la seva obra mestra per acabar de matar-me, per això jo conte aquest episodi, perquè sense ell m'és impossible fer aquest relat. Si jo hagués pogut evitar aquest episodi, ho hagués evitat".