La llegenda de Sant Jordi, una lliçó per afrontar la Covid

Estàtua de Sant Jordi @ep





Els professors de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) i investigadors del grup Família, Educació i Escola Inclusiva (Trivium) Marcin Kazmiercziak i Cintia Carreira han considerat que llegendes com la de Sant Jordi ensenyen a afrontar adversitats com la pandèmia de Covid-19 .





En un comunicat, han explicat que en aquesta història "hi ha un ensenyament de la valentia, la solidaritat, la capacitat de sacrifici i, també, de l'esperança davant de circumstàncies aparentment insuperables".





"Haver estat en contacte amb narracions fantàstiques d'aquest estil fa que interioritzem una disposició de superació davant l'adversitat", ha apuntat Kazmiercziak.





"La mateixa llegenda de Sant Jordi és un mirall en el qual ens hem pogut mirar per afrontar les dificultats derivades de la pandèmia", ha dit el docent.





Carreira, per la seva banda, ha assenyalat que la narració fantàstica es presenta com una mestra de resiliència, per la capacitat de "transmetre als lectors, als educands, el desig per la imitació de la virtut".





La investigadora i docent ha assenyalat sentir-se "fascinada pel poder de la literatura per educar el caràcter, per acompanyar el procés d'aprenentatge de la persona, fins al punt d'assumir que fa ser millors persones".