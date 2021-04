La Diputació de Lleida celebra el dia de el llibre i la rosa amb un muntatge d'un drac de ferralla

La Diputació de Lleida celebrarà aquest divendres Sant Jordi, el dia de el llibre i la rosa al pati de l'Institut d'Estudis Ilerdenc (IEI) amb el muntatge Scrap drac (drac de ferralla) fet amb tres cotxes que es podrà visitar fins al juny.





Scrap drac és un muntatge amb tres cotxes de ferralla, sobre els quals hi ha el drac representat per una iguana i amb unes lletres de neó que defineixen a l'animal mitològic "com el bo de la història" que compta també amb elements de rebuig que, a l' mateix temps, no deixen de ser icones d'una societat materialista, ha informat la Diputació, aquest dimarts, en un comunicat.





La instal·lació, acompanyada de música electrònica "explica com el drac s'ha aïllat, fart de ser la víctima i el dolent de la història, en un hàbitat degradat: un munt de ferralla on el seu imperi de marginalitat queda protegit de sants i princeses", assenyala la Diputació.





La vicepresidenta de l'IEI, Estefania Rufach, ha afirmat que el dia de Sant Jordi pot servir de motor per reflexionar sobre "una societat que es mou actualment per impactes".





"El que precisament hem fet és crear un impacte visual en un edifici clàssic per ajudar a remoure consciències", ha afegit Estefania Rufach.