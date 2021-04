23 propostes culturals per a celebrar el Sant Jordi de la Covid

DIPUTACIÓ DE BARCELONA @EP





Aquest segon any de Sant Jordi sota pandèmia, tot i les restriccions, es podrà gaudir d’un munt de propostes virtuals i presencials, sempre seguint les recomanacions de seguretat sanitàries.





La Diputació de Barcelona vetlla per fer arribar a tota la ciutadania una oferta cultural enriquidora, de qualitat i virtual que suavitzi i ajudi a portar millor les restriccions actuals degut al Covid-19. Un total de 23 propostes adreçades a grans, joves i infants, perquè aquest any continuem lluitant contra el drac entre tots.





1. Biblioteques: La festa més literària





A les biblioteques es poden trobar un munt d’activitats i propostes per celebrar Sant Jordi com cal. Recursos, informació, curiositats... sobre aquesta festivitat. Activitats virtuals i presencials especialment pensades per gaudir d’un Sant Jordi en pandèmia.





2. Un Sant Jordi ple de lectures i de roses virtuals





La Biblioteca Virtual ofereix recomanacions per aquest Sant Jordi, amb idees i lectures. També s’hi poden consultar totes les activitats virtuals que les biblioteques i bibliobusos de la Xarxa prepararen per aquests dies que es poden fer a les xarxes socials.





3. Especial d’en Gènius per als més petits





Aquest any el cavaller, el drac i la princesa continuen lluitant contra el virus, però no per això deixen de celebrar Sant Jordi amb en Gènius i totes les activitats especialment adreçades als més petits.





4. Troba els teus llibres a la Llibreria de la Diputació





A la Llibreria de la Diputació es poden fer encàrrecs en línia i consultes a llibreria@diba.cat. Les compres de llibres es poden fer de forma presencial o 24 hores a través del web. A més, ofereix un catàleg de PDF gratuïts de descàrrega lliure, molt ampli, especialment de les col·leccions tècniques, com Eines i DEstudis. Sense oblidar que el mateix dia de Sant Jordi s’aplicarà un descompte del 10% en totes les compres.





5. Un Sant Jordi amb autors





La Fundació Miquel Martí i Pol prepara per aquesta diada activitats educatives que es poden consultar al seu web i concretament pel dia 23 oferirà 4 rutes literàries a Roda de Ter i 4 tallers de recitació a l'Institut Galileo Galilei de Barcelona.





La Casa Museu Verdaguer se suma al Sant Jordi al carrer a Folgueroles i farà parada de llibres a la plaça Verdaguer amb una selecció d’obres sobre Jacint Verdaguer, les col·leccions de Verdaguer Edicions i una tria de títols per a adults i infants. A més, es comptarà amb el servei habitual del bibliobús i a l’espai el “Tastallibres” es llegiran poemes i fragments de llibres.





6. El Palau Güell





El Palau obre les seves portes per aquesta diada tan especial amb aforament limitat. Les entrades (gratuïtes) s’han de demanar en línia via web.





A més el dia 22 es presenta a les 19 hores el quadre “El peó” de Clapés i el llibre sobre l’exposició “Aleix Clapés, l'enigmàtic pintor de Güell i Gaudí”, a càrrec dels autors i comissaris de la mostra Josep Casamartina i Carlos Alejandro Lupercio.





Sense oblidar que es pot conèixer el Palau també des de casa gràcies a la seva visita virtual de 360º i descobrir el primer palau urbà dissenyat per Antoni Gaudí. A més, des del seu web es poden fullejar i comprar tots els llibres de la col·lecció “El Palau Güell a fons”.





7. Activitats al Museu Marítim





Després d’una bona passejada per les rambles, i aturada per gaudir del Palau Güell, una visita obligada per finalitzat el passeig és el Museu Marítim de Barcelona.





El mmb exposa i mostra totes les seves exposicions permanents i temporals de manera presencial o virtual. A més proposa navegar a bord del pailebot Santa Eullàlia, i la navegació dins del port a bord del Far Formentera. També de gran interès l’activitat de l’itinerari Drassanes, Gremis i Mercaders, o la visita als jardins del baluard.





8. Un Sant Jordi gaudint de les arts escèniques





L’Institut del Teatre recomana llegir teatre i, en especial, destaca els darrers títols de la col·lecció Dramaticles, coeditada amb Comanegra: “M'hauríeu de pagar”, de Jordi Prat; el recull “Dramatúrgia quebequesa contemporània” o el poema dramàtic “Peer Gynt” d’Henrik Ibsen.





També proposa llegir els textos del Repertori Teatral Català, una àmplia selecció de la millor literatura dramàtica en llengua catalana i consultar el Reservori Digital (RedIT) per accedir a altres publicacions i material pedagògic de l’Institut del Teatre.





Al portal web Escenari es pot trobar la programació dels Espais Escènics Municipals per aquesta diada de Sant Jordi i la resta de propostes per a tota la setmana amb espectacles de teatre, música, poesia, circ i màgia per a adults i tota la família.





9. Les propostes del CCCB





Per a la Diada de Sant Jordi, la llibreria Laie CCCB installarà un espai per a venda i signatura de llibres al Pati de les Dones del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Durant tota la setmana, la web i les xarxes socials del CCCB compartiran tota mena de continguts literaris amb l'etiqueta #ArxiuCCCB. També celebraran un concurs entre els seus seguidors, entre els quals se sortejarà un lot de llibres.





10. Tot el Modernisme i el Noucentisme als Museus de Sitges





Els Museus de Sitges dediquen la Diada de Sant Jordi al món del llibre amb activitats, tallers i exposicions. Com per exemple l’exposició temporal sota el títol “El llibre català en temps del Modernisme”. A més hi haurà visita lliure i guiada, taller familiar, un quizz a instagram, stories per aguditzar els coneixements del món editorial i literari, sentir la veu anònima d’un podcast amb missatges de Santiago Rusiñol o apurar la visita a l’exposició José Segrelles. Un any més els relats per Sant Jordi agafaran volada amb el II Concurs de relats breus dedicats a l’art. Sense oblidar fer una passejada per les seves col·leccions.





11. Buscar les roses del Museu Tèxtil de Terrassa





A les exposicions actuals del Museu Tèxtil s’hi amaguen moltes recreacions de roses. Es tracta de roses teixides, brodades, estampades i també sobre altres suports: ceràmica, ferro, vitrall, etc.

El museu vol celebrar el seu particular Sant Jordi i proposa un repte perquè amb ulls ben atents es trobin aquestes roses per tot el museu. Si s’aconsegueix trobar-les us regalaran el llibre “L’herbari modernista”.





Es tracta d’una activitat gratuïta i sense inscripció amb places limitades d’acord a la normativa actual.





12. Activitats al museu més gran de Catalunya





Els museus locals programen un seguit d’activitats coincidint amb la Diada de Sant Jordi entre les que destaquen les següents:





L’obertura de la Casa de l'Heura, una domus del segle I aC que se suma a l'oferta d'espais visitables d'època romana que ofereix el Museu de Badalona, a partir del 22 d’abril.





La sessió de contes “Hi havia una vegada...un museu ple de contes!»” al Museu Abelló de Mollet del Vallès, on els protagonistes de les històries son els personatges de les obres exposades. El mateix divendres 23 d’abril, a partir de les 18 h, amb la contacontes Gemma Garcia.





El conte “Sant Jordi al Castell” al Museu Palau Mercader de Cornellà amb una versió de la tradicional llegenda de Sant Jordi, a càrrec de Cristina Trias, en un espectacle familiar per a infants d’entre 3 i 8 anys, diumenge 25 d’abril, a partir de les 12 del migdia.





Una altra de les propostes és la visita a les exposicions itinerants coproduïdes entre la Diputació i els ajuntaments:





13. “El modernisme i les flors. De la natura a l'arquitectura” recull la influència que la natura va tenir en els creadors modernistes i les seva obra arquitectònica. La mostra que es pot veure al Museu Tèxtil de Terrassa presenta obres, objectes i materials procedents de diversos museus i explica el processos de les arts decoratives aplicades.





14. “L’home nu. Tot despullant els arquetips de la masculinitat” presenta al Museu d’Art de Sabadell un recorregut pel nu masculí present en les col·leccions dels museus de la Xarxa de Museus Locals juntament amb la mirada d’artistes contemporanis.





15. “Què mengem avui?” d’Ada Parellada i Agnès Villamor al Museu de Ciències Naturals de Granollers sobre els hàbits alimentaris, el seu efecte en el nostre organisme i l'impacte en l'entorn i el planeta.





16. “Caput aut navis. A cara o creu” sobre els jocs que han perdurat des de l’antiguitat fins als nostres dies, en una mostra que es pot visitar a Tona, al Centre d'Interpretació El Camp de les Lloses.





17. “Visca la República!” la nova exposició compartida entre 25 museus de la Xarxa de Museus Locals, amb motiu del 90 aniversari de la proclamació de la Segona República.





18. La Coincidència insòlita “Tots som monestir” al Museu de Sant Cugat, amb objectes sobre el monestir provinents del propi museu i d’altres com el Museu d’Història de Cerdanyola, el Museu Municipal de Montcada i Reixac i el Centre d’Interpretació del Patrimoni Molí d’en Rata de Ripollet.





19. Memòria en femení





La Xarxa de Museus Locals difon aquests dies la galeria virtual #DonesMuseuslocals, per recuperar i fer visible la memòria i el paper de les dones en diferents èpoques històriques i àmbits artístics. La galeria es pot consultar a la plataforma Flickr on s’han incorporat noves imatges d’objectes de tota mena, documents o fotografies que conviden a conèixer prop d’un centenar d’històries de dones amb noms i cognoms o de col·lectius anònims.





20. Històries d’arxius





A partir de la documentació que es conserva als ajuntaments, la Xarxa d’Arxius Municipals presenta diverses exposicions virtuals:





“Quan anàvem a estudi” . Un recorregut per la història de l’escola pública a Catalunya.

“Desmuntant la República” .Sobre l’esclat de la Guerra Civil i la victòria del bàndol franquista, fins a l’inici i consolidació de la dictadura del General Franco.





“1936-1939. Uns altres refugiats” Amb les vivències dels refugiats a la rereguarda catalana durant la Guerra Civil.





“Papers de teatre”. Reuneix programes de mà, cartells, fotos, esbossos d’escenografies i de vestuari de grups i companyies amateurs que permeten resseguir una part de la història del teatre català durant els darrers cent anys .





“Empremtes del primer estiueig” Sobre l'entorn del fenomen de l'estiueig abans de l'any 1936, amb projectes, plànols, documents textuals, fotografies, programes de festa major, cartells, premsa local, anuncis publicitaris, entre d’altres documents.





21. Esclat d’art contemporani





El Programa d’Arts Visuals de la Diputació de Barcelona presenta a l’Espai Muxart de Martorell l’exposició itinerant “Elogi del malentès” a cura de Joana Hurtado. En aquesta mostra col·lectiva, 14 artistes contemporànies conviden a descobrir d’una forma molt creativa les oportunitats que brinden els malentesos.





22. Un Sant Jordi amb cinema ben a prop





Una quarantena de municipis de la província de Barcelona acullen la projecció del mes d’abril del Cicle Gaudí, amb la pel·lícula “Sentimental” de Cesc Gay, protagonitzada per Javier Cámara, Alberto San Juan, Belén Cuesta i Ana Griselda Siciliani. Les projeccions són a cinemes i espais municipals amb totes les mesures de sanitat i a preu econòmic, en el marc d'aquest programa de l'Acadèmia del Cinema Català que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona per la difusió al territori del cinema fet a Catalunya.





23. Tot el patrimoni cultural local a l’abast





Ja és possible resseguir pam a pam el territori de la província de Barcelona per descobrir-ne els principals elements del patrimoni cultural i natural dels seus municipis a la nova plataforma https://patrimonicultural.diba.cat/.





La web recull la informació de més de 42 mil elements del patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural del territori, inventariats municipi a municipi en col·laboració amb prop de dos-cents consistoris.





El Sistema d’Informació Geogràfica permet visualitzar informació de cada element al mapa municipal, fer cerques per municipis, pel mapa de la província, per elements, així com cerques avançades amb diversos paràmetres.