Els professionals d’alguns dels hospitals més afectats per la pandèmia rebran una rosa per Sant Jordi gratis

El 23 d’abril, sigui quina sigui la rosa comprada, tindrà un impacte directe en la lluita contra la COVID-19. La floristeria Rosistirem centrarà tots els seus esforços en aconseguir vendre el màxim de roses arreu del territori català, per tal d’ajudar a algunes de les entitats i centres hospitalaris catalans més afectats per la pandèmia de la COVID-19.





@rosistirem





La start-up torna a col·laborar amb la Creu Roja, i donarà part dels beneficis obtinguts per Sant Jordi al seu programa #CreuRojaRespon. A més, regalarà una rosa al personal sanitari d’hospitals catalans per cada compra que es faci a la seva web.





ROSES PER ALS SANITARIS

Aquest Sant Jordi, per cada rosa que es compri des d’aquesta jove floristeria barcelonina, un professional sanitari de diversos centres hospitalaris escollits rebrà una rosa. Seran els mateixos clients qui decideixin on anirà el seu regal en el moment de fer la compra. “Fa exactament un any sortíem a aplaudir el treball dels sanitaris, ara volem reconèixer la seva tasca d’una altra manera, per deixar-los clar que no ens hem oblidat d’ells”, diu Pau Culillas, CEO de l’empresa.

De moment hi ha assegurats l’Hospital Universitari Sant Joan XXIII de Tarragona, l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta i la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, tot i que finalment acabaran sent cinc hospitals catalans, un de cada província i un cinquè de Barcelona ciutat.





HOSPITALS AL LÍMIT

El projecte se centra en la venda de flors i plantes a domicili online, fent així que aquest projecte arribi a tots els racons de Catalunya. Per això es pot tenir la capacitat d’arribar als hospitals seleccionats, que són alguns dels més afectats per la pandèmia de cada província catalana:

- Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic: en només una setmana ha duplicat el nombre d’ingressats per COVID, i és el centre on es deriven la majoria de casos positius d’Osona.





- Hospital Universitari Sant Joan XXIII de Tarragona: té un dels índexs de contagis més elevats de la província, i mig centenar de pacients ingressats per COVID, vint dels quals en estat crític.





- Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta: ha hagut d’afegir cinc zones addicionals a l’hospital per tractar els pacients de COVID.





@rosistirem





Els altres hospitals s'estan seleccionant a partir de les dades de l’impacte per la COVID que ofereixen els mitjans de comunicació, les autoritats sanitàries i els mateixos centres sanitaris. A partir d’aquesta iniciativa, l’empresa agrairà als sanitaris i sanitàries tota la feina que estan duent a terme, reconeixent-los els esforços llegendaris que han fet (com la història de Sant Jordi). Aquest any, ells són els cavallers que ens protegeixen del drac.





CAMPANYA AMB LA CREU ROJA

Per una altra banda, part dels beneficis aconseguits també aniran destinats al programa #CreuRojaRespon de la Creu Roja, que ja ha atès a més de 3,7 milions de persones afectades per la pandèmia de la COVID. La floristeria ja havia col·laborat amb l’entitat social al Sant Jordi de l’any passat, quan es va engegar el projecte, i enguany torna a repetir per celebrar el seu primer aniversari.





El dia de Sant Jordi és un dels dies que els floristes tenen marcats als calendaris, sobretot després dels darrers mesos de confinament i tancament econòmic. Per plasmar tot l’esforç que s’està fent, Rosistirem ha preparat un curt on es mostrarà el dia a dia d’alguns dels sectors més afectats per la pandèmia, amb l’aparició de personatges com el d’Agnès Busquets, Tomàs Molina, Claudia Benito o Aimar Vega, entre d’altres. Aquest curt es podrà veure pròximament a les xarxes i la web de la floristeria.





Enguany la start-up ofereix diferents propostes de roses, que s’adapten als diferents gustos i a les diferents butxaques. Des de roses vermelles i de diferents colors fins a rams que les combinen. Sigui quina sigui la rosa escollida, tindrà un impacte directe en la lluita contra la COVID-19.





SOBRE EL PROJECTE

Rosistirem va néixer al Sant Jordi del 2020, en plena pandèmia de la mà d’un grup de joves que no es volien quedar de braços plegats davant d’aquesta situació. Cada mes, destinen els beneficis de les seves vendes a diferents programes o entitats de caràcter social, i aquest Sant Jordi, no serà una excepció. A la seva pàgina web podeu trobar alguns dels projectes i entitats amb les quals han col·laborat, tals com el Banc dels Aliments, Down Catalunya, FECMA i l’Observatori contra l’homofòbia, entre altres.





Tot i centrar-se en la venda digital, compten amb tres botigues físiques: una situada al carrer Rull número 3 de Barcelona, una altra a Mercabarna i una tercera a Madrid.