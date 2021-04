El Gremi de Llibreters y el Gremi de Floristes afronten amb guanyes un Sant Jordi diferent

El sector de la rosa i llibre de Catalunya espera impacient la celebració de Sant Jordi, que tot i la pandèmia pot celebrar-se seguint les mesures sanitàries necessàries.





@Gremi de Floristes





"Afrontem la jornada de Sant Jordi amb molt d'optimisme perquè vam sortir d'un any dur pel tema de la pandèmia, com molts petits comerços, i d'un Sant Jordi l'any passat que no vam poder celebrar com ens agrada", explica Dolors Roig, responsable de comunicació del Gremi de Floristes. "Aquest any que només poden tenir parades al carrer els professionals floristes i llibreters, ens omple d'optimisme i creiem que anirà molt bé".







Des del gremi han impulsat molts canvis, sobretot tecnològics, i s'han centrat en la digitalització de les floristeries. "Des de l'any passat hem posat en marxa una campanya interna per fomentar el pas de la venda online i que les floristeries tinguessin pàgines web", assegura Roig. Així, han facilitat el procés, assessorat, fet una plantilla i ofert formació a les floristeries interessades. A més, han creat un portal de la mà de Tiendeo, anomenat somfloristes.com, que permet a un usuari saber quines floristeries i parades té més properes i comprar directament a la floristeria. "Hem impulsat tota la digitalització per facilitar la compra a totes les floristeries".





A diferència del Sant Jordi d'estiu del 23 de juliol de 2020, en què la rosa blanca va prendre protagonisme en homenatge als sanitaris, en aquest cas "la rosa blanca és testimonial". "La rosa vermella serà un 98%. Aquest any tornem a un Sant Jordi clàssic", diu Roig.





Joan Guillén, director del Gremi de Floristes, estima que el sector de la flor vendrà per Sant Jordi unes 3 milions de roses per valor de 10 milions d'euros, una xifra que suposa el 50% de les venudes el 2019.

















Per la seva banda, el sector del llibre espera que Sant Jordi els permeti facturar un 60% del total de les vendes d'aquesta jornada al 2019. Així ho va explicar el president de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis, en un acte a l'Ateneu Barcelonès.





@Gremi de Floristes





"Sant Jordi ha tornat. No serà com el de 2019, però tampoc com el de l'any passat", va assegurar Tixis, que va dir tenir esperança en que aquesta celebració serveixi per reforçar les llibreries i les floristeries de proximitat i per reivindicar el llibre en paper , que "aquest any ha estat essencial per a la salut emocional de les persones".





A més, Joan Subirats, president del Gremi de Llibreters, va posar en valor l'esforç col·lectiu entre administracions per mantenir l'activitat cultural i reivindicar Barcelona com a ciutat literària "malgrat les dificultats", i va celebrar que el sector del llibre sigui, segons ell, un dels que més ha pogut contenir la pandèmia de la Covid-19.







Aquest Sant Jordi se celebrarà de manera descentralitzada per tot el territori amb protocols validats pel Procicat, que permeten l'obertura, de 9.00 a 20.00 hores, de parades de llibres i roses als professionals d'aquests sectors, cosa que permetrà una celebració en condicions òptimes de distància i seguretat, i cada municipi adoptarà la celebració a la seva dimensió i característiques demogràfiques.









180 PARADES EN 11 ESPAIS A BARCELONA

En el cas de Barcelona, on la celebració va arrencar de manera anticipada dimecres i s'estendrà fins divendres, les llibreries podran habilitar un lloc al carrer davant del seu establiment, de manera que es preveuen un total de 490 taules de roses i llibres distribuïdes en 180 parades i 31 espais per a signatures.





La iniciativa de celebrar el Sant Jordi en tres dies a la ciutat comtal ha estat ben rebuda per tots dos gremis, tot i que el Gremi de Floristes explica que, com que la rosa és un producte fresc, no s'ha venut massa el dia 21 d'abril perquè la gent espera per comprar-la. "El que vols de la rosa és que quan la regalis comenci a durar més a partir del moment que la compres. A partir del dia 22 ha començat a haver-hi molta venda a les floristeries per avançar i evitar cues i aglomeracions", explica Dolors Roig .





L'Ajuntament de Barcelona ha habilitat 11 espais públics emblemàtics, dispersats per la ciutat i a l'aire lliure que estan perimetrats i on es fan controls d'accés i d'aforament per evitar aglomeracions, sense que se celebri aquest any a La Rambla.





Aquests punts habilitats es troben al passeig de Gràcia, passeig Lluís Companys, Jardinets de Gràcia, plaça Reial, plaça de Sarrià, plaça Universitat, els Jardins Centelles de Palau Macaya, la plaça de Valdívia, la plaça de la Vila de Gràcia, la plaça Orfila i un espai entre la Rambla de Poblenou i el carrer Llacuna.





Tots tenen un sentit únic de circulació i itineraris diferenciats per a la cua de compra de llibres i la de signatures; a més, en tots ells hi haurà personal sanitari dedicat al compliment de les mesures Covid-19.