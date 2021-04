García Castaño explica que li van encarregar gravar a Fernández Díaz

L'excap de la Unitat Central de Suport Operatiu (UCAO) Enrique García Castaño ha admès aquest dijous a la comissió d'investigació de Congrés dels Diputats sobre l' 'operació Kitchen' que a ell li van encarregar posar una gravadora al despatx de l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz i que està "com boig" de poder parlar de la coneguda com a 'operació Catalunya'.





L'excomissari del Cos Nacional de Policia i excap de la Unitat Central de Suport Operatiu (UCAO), Enrique García Castaño (EP)











A preguntes de diversos portaveus, entre ells el del grup parlamentari ERC, Gabriel Rufián, García Castaño ha reconegut que ell i un tècnic van ser els encarregats de posar una gravadora a la reunió --després publicada premsa-- de ministre del PP amb el llavors director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) Daniel Alfonso.





García Castaño ha assegurat que està "com boig" per parlar de l'anomenada 'operació Catalunya', ja que l'ha intentat "tres vegades" a l'Audiència Nacional --on està imputat en el cas 'Tàndem' - i no li han deixat.





"RES RELACIONAT AMB INDEPENDENTISME"

Segons ha explicat, va participar en diligències policials que buscaven lluitar contra la corrupció a Catalunya i protegir la "seguretat de les institucions i dels càrrecs polítics, però res relacionat amb independentisme ni coses rares". En ella també hauria estat present el secretari d'Estat, ha apuntat.





Així, ha indicat que un dia li va cridar el llavors director adjunt operatiu (DAO) Eugenio Pino per informar-lo de la reunió que Fernández Díaz anava a mantenir amb Alfonso i que aquest tenia "de protegir perquè no sabia si li anaven a gravar".





En aquest context i a petició, segons creu, del mateix ministre de l'Interior, va anar al despatx de Fernández Díaz amb un subordinat i van col·locar una "mini gravadora sota d'una taula" perquè la trobada quedés registrat. Una vegada conclòs, van tornar a la seu del Ministeri de l'Interior, van recollir el dispositiu i la seva informació la hi van lliurar a Pi.





"Havíem de protegir el ministre Jorge Fernández Díaz que li punxessin el telèfon. També als partits polítics constitucionalistes per saber si algú els vigilava, si hi havia alguna cosa no ortodox", ha subratllat. És més, ha recomanat a Rufián que recorri a aquesta pràctica de gravar les seves converses més sensibles com a mesura de protecció.





Fernández Díaz ha lamentat la publicació d'aquesta reunió a la premsa i va assegurar sentir-se una "víctima". García Castaño ha explicat als grups de la 'comissió Kitchen' que quan va veure que la conversa s'havia publicat a la premsa es va escandalitzar: "Però en quin país vivim?".





"DESITJANT PARLAR"

"Estic desitjant parlar de la 'operació Catalunya', que no va ser per vigilar partits polític", ha comentat el comissari en un altre moment de la compareixença, on ha reconegut que com a comandament de la lluita antiterrorista també es "va moure" molt pel país Basc i que "parlava amb gent de Herri Batasuna".





"Jo no parlava d'independència, feia la meva investigació. En aquest cas era per tota la corrupció que hi havia", ha comentat sobre l' 'operació Catalunya', citant entre les persones que van ser d'interès policial a Fèlix Millet, Daniel Osàcar o la família de Jordi Pujol.





"No puc dir més", ha matisat en una de les moltes al·lusions a l'impediment de donar detalls sobre operatius sobre els quals malgrat el deure de reserva.