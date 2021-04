Turull creu que la manca d'unanimitat del TC pot afavorir-lo al TEDH

L'exconseller Jordi Turull ha sostingut aquest divendres que la manca d'unanimitat al Tribunal Constitucional (TC) en desestimar el seu recurs i confirmar la condemna per sedició l'1-O és "una bona notícia" que l'afavorirà al recórrer davant el Tribunal Europeu de drets Humans (TEDH).





Jordi Turull (EP)













"Si el tribunal veu que no hi ha unanimitat, veurà que la cosa no està gens clara dins el mateix TC, i això posa en relleu que tan clar no està", ha expressat en una entrevista de Rac 1 recollida per Europa Press sobre el vot discrepant de dos magistrats.





Ha dit que sent alleujament per poder defensar-se "davant d'un organisme seriós que no es mou ideològicament ni en termes de venjança", i ha considerat que els presos de l'1-O podran començar a defensar-se amb els recursos al TEDH.