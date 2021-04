Aragonès espera que hi hagi Govern a l'abril

El vicepresident de la Generalitat en funcions i candidat d'ERC a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dit que confia que durant aquest mes d'abril hi hagi un acord de govern amb Junts i considera que "constituir amb agilitat i ràpidament no està renyit amb que sigui fort i sòlid, és compatible".





Pere Aragonès (EP)





Ho ha dit en declaracions als periodistes aquest divendres des del Palau Robert de Barcelona, després que la presidenta de Parlament, Laura Borràs, hagi afirmat que convocarà una nova ronda de consultes amb els grups quan hi hagi senyals que una nova sessió d'investidura no serà fallida i ha demanat deixar que treballin els negociadors perquè veu prioritari que surti un bon acord a què sigui ràpid.







A l'ésser preguntat per si aquest acord es produirà la setmana que --ERC va instar Junts a tancar-lo abans de l'1 de maig--, Aragonès ha insistit que ha de ser "com més aviat possible" per començar a prendre decisions al servei de la reconstrucció de Catalunya i amb tots els recursos.





Ha remarcat que Catalunya porta molts mesos de provisionalitat, des de la inhabilitació de l'expresident Quim Torra, pel que insisteix que l'objectiu ara mateix és "fer un Govern com més aviat millor, perquè les urgències no esperen".





Preguntat per quin paper creu que hauria de tenir el Consell per la República, Aragonès ha dit que ell quan va presentar la seva candidatura ho va fer per assumir totes les responsabilitats, i sosté que "cap president de Catalunya ha de renunciar a això".





"Un president escollit pel Parlament ha de tenir tota la màxima implicació i assumir tot el lideratge del 14F per resoldre el conflicte amb l'Estat, aprovar la llei d'amnistia i l'autodeterminació. Jo vaig presentar la meva candidatura i tampoc vull renunciar a això", ha tancat.