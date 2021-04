Gairebé 90 companyies a 33 països estan produint vacunes contra el Covid-19

Prop de 90 empreses a tot el món tenen ja llicències per fabricar les vacunes contra la Covid-19 gràcies als acords de col·laboració que han signat entre les companyies desenvolupadores i aquelles que tenen capacitat de participar en la producció. En concret, segons les dades que està recollint puntualment Unicef, aquests acords han fet possible que plantes de fins a 33 països d'arreu del món estiguin fabricant les vacunes contra el coronavirus ja aprovades o estiguin preparades per produir les següents vacunes que estan en l'última etapa d'investigació.





Vials de vacunes contra el Covid-19 - EUROPA





Segons informa Farmaindustria, entre la llista de països amb companyies fabricants es troben Índia, Xina, Brasil, Sud-àfrica, Algèria, Pakistan, Indonèsia, Egipte, Filipines, Corea de Sud o Veneçuela. Dins d'aquests acords s'inclouen també els que han possibilitat que quatre companyies a Espanya estiguin participant també en la producció i aquells signats en països occidentals entre grans companyies competidores.





Des de la Federació Internacional de la Indústria Farmacèutica (IFPMA) -a la qual pertany Farmaindustria- s'han comptabilitzat fins a 272 acords d'aquest tipus entre les companyies farmacèutiques amb l'objectiu de mobilitzar tota la capacitat mundial possible de producció de vacunes contra la Covid-19. La majoria d'aquestes col·laboracions -més de 200- impliquen transferència de tecnologia, el que no seria possible en absència d'un sòlid sistema mundial de propietat industrial, segons destaca IFPMA.





"Aquest tipus de col·laboració ha estat fonamental per ampliar la fabricació de vacunes. En temps anteriors a la Covid-19, la capacitat total per a produir tot tipus de vacunes era de 5.000 milions de dosis per a totes les vacunes. Ara, només per a les vacunes contra el coronavirus, els fabricants han augmentat la nova capacitat de zero a 10.000 milions de dosis. En qüestió de mesos, no d'anys, busquem multiplicar la capacitat mundial de vacunes ", assenyala Thomas Cueni, director general d'IFPMA.





Aquests acords, recorda Cueni, permeten la formació conjunta de treballadors qualificats per aconseguir que la qualitat estigui assegurada. "No només parlem de propietat intel·lectual, sinó de compartir coneixement i de generar confiança. El 70% de la fabricació de vacunes té a veure amb el control de la qualitat, i això és una cosa que no pot simplement imposar-se, perquè la transferència de tecnologia implica dues parts que construeixen una mútua confiança ", explica sobre el complex repte de la producció de vacunes.





Les vacunes enfront del coronavirus són productes biològics d'alta complexitat, i en alguns casos, a més, es tracta de vacunes amb tecnologies completament noves i condicions de producció i conservació molt especials, no experimentades abans a nivell industrial. Per tant, com apunta el director general de Farmaindústria, Humberto Arnés, és un desafiament poder produir a gran escala aquestes vacunes.





"Cal ressaltar que aquest tipus d'acords de col·laboració per fabricar les vacunes s'estan donant a tot el món, fins i tot entre companyies competidores -insisteix-, perquè molt poques plantes al planeta estan capacitades per produir-les. Tot just una quinzena de companyies farmacèutiques en el món es dedica a desenvolupar vacunes. Per això les desenvolupadores han segellat acords d'aquest tipus amb tota companyia que tingui capacitat de participar en la producció, buscant un únic objectiu: incrementar al màxim la capacitat productiva, guanyant temps al temps i salvaguardant l'obligada qualitat de la producció ", afegeix.