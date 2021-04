Només un 10% de països han recuperat la normalitat en els seus serveis sanitaris essencials

@EP





Quan es va declarar la pandèmia del coronavirus, molts hospitals i centres d'atenció primària van col·lapsar i van deixar de funcionar amb normalitat. Van suspendre cites programades per a realitzar proves rutinàries, també operacions no urgents, i van deixar d'atendre en consulta per a fer-ho per telèfon. Segons el treball 'Pulse survey' realitzat per l' Organització Mundial de la Salut (OMS), un any després el 90% dels països tenen encara els seus serveis sanitaris essencials interromputs pel Covid-19.







En aquest estudi s'explica que molts dels països van arribar a tenir la meitat dels seus serveis afectats en els primers mesos de pandèmia. Una cosa que en el primer trimestre del 2021 ha millorat, ja que han estat interromputs un terç dels serveis.







A més d'això, més de la meitat dels països que han entrat en la investigació diuen que han necessitat reforçar el seu sistema sanitari contractant més personal. Però això no ha estat suficient, ja que al tenir els seus centres col·lapsats s'han vist també en l'obligació de redirigir a pacients a altres instal·lacions. Per descomptat, també han recorregut a desapretar la seva agenda prescrivint tractaments per a diversos mesos o atenent per trucades telefòniques i no en consulta.





Amb tot això, l'OMS ha tractat d'ajudar els diferents països a reforçar els seus sistemes sanitaris. Amb això pretenien que ningú es quedés sense cobertura mèdica en cas de necessitar-la. Però l'ajuda de l'OMS no ha estat suficient: moltes persones han mort per no haver estat diagnosticades a temps de les seves respectives malalties. Moltes altres han mort a causa del coronavirus a casa seva al no disposar de llits suficients als hospitals. Però és que a dia d'avui la majoria de llits UCI segueixen ocupades per pacients Covid en molts països, de manera que no hi ha espai perquè hi entrin més.





En aquesta línia, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dit que malgrat que es va veient certa millora al respecte, encara queda molta feina a fer: "És encoratjador veure que els països estan començant a reconstruir els seus serveis de salut essencials, però queda molt per fer. L'enquesta destaca la necessitat d'intensificar els esforços i prendre mesures addicionals per tancar bretxes i enfortir els serveis. Serà especialment important monitoritzar la situació als països que estaven lluitant per brindar serveis de salut abans de la pandèmia".









ENCARA FALTA PERSONAL SANITARI







Malgrat que com dèiem molts centres sanitaris de diferents països han contractat personal sanitari per fer front a la pandèmia, encara compten amb plantilles escasses. De fet, el 66% de països que formen part d'aquest treball de l'OMS asseguren que si els seus serveis de salut segueixen encara interromputs és per aquesta raó.





S'han sumat nous metges i altre personal sanitari, però això no ha evitat ni que molts hagin emmalaltit de Covid-19 i hagin necessitat agafar la baixa ni que hagin hagut de respondre a torns de dotze hores diàries sis dies a la setmana.





Però aquesta no és l'única raó per la qual s'han vist afectats els serveis als pacients. També s'ha sumat el fet que no arribaven suficients subministraments, cosa que ha provocat falta de medicaments essencials, manca de diagnòstics i, per descomptat, manca d'equips de protecció individuals que han derivat en les infeccions del personal sanitari.





A més dels problemes esmentats fins ara, el 43% dels països asseguren haver tingut problemes financers que els han impossibilitat atendre mèdicament a totes les persones que així ho requerien.





MORTS INDIRECTES A CAUSA DEL CORONAVIRUS







"En termes de serveis, el major impacte reportat per gairebé la meitat dels països és la provisió d'atenció primària diària per prevenir alguns dels problemes de salut més comuns. L'atenció a llarg termini per afeccions cròniques, la rehabilitació i les cures pal·liatives a la fi de la vida també estan greument interrompudes, cosa que afecta greument a la gent gran i a les persones que viuen amb discapacitats", ha declarat l'OMS.







Però no només això, sinó que en el 20% dels països s'han vist afectades també les atencions quirúrgiques i d'emergència. És a dir, les atencions dedicades a salvar vides. Una cosa que s'ha convertit en la conseqüència indirecta més greu del Covid-19.





Altres àmbits de la salut que s'han vist afectats han estat el de la psiquiatria, el dels trastorns neurològics, les malalties tropicals, la tuberculosi, el VIH , l'hepatitis, la detecció del càncer, la hipertensió o la diabetis.





"La pandèmia de COVID-19 segueix plantejant seriosos desafiaments per a la salut mundial més enllà de l'impacte de la malaltia en si mateixa. Per als nens, les interrupcions en els serveis de vacunació tenen greus conseqüències", ha afirmat la directora executiva d'UNICEF, Henrietta Fore.





A mesura que ampliem el lliurament de vacunes COVID -19, hem d'assegurar-nos que això no es produeixi a costa de les vacunes infantils essencials. No podem permetre que la lluita d'avui contra COVID-19 soscavi la nostra lluita contra el xarampió, la poliomielitis o altres malalties que es poden prevenir amb vacunes. Les interrupcions prolongades de la immunització tindran conseqüències a llarg termini per a la salut dels nens. El moment de posar-se al dia és ara", ha acabat.