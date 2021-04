Augmenten els casos de bronquiolitis en nens, pràcticament inexistents durant l'hivern

@EP





El virus delCovid-19 ha fet que altres virus com el de la grip estacional o el virus respiratori sincitial (VRS) que causa les bronquiolitis en nens hagin quedat en segon pla. Aquest últim sol aparèixer entre octubre i març, però fins al febrer només s'havien detectat set casos entre els 14 hospitals de la xarxa de vigilància. No obstant això, des de març es registren 10 cada setmana.





Els experts consideren que es tracta de casos aïllats i que no cal donar-li més importància. Però la veritat és que aquest es el virus que més preocupa els pediatres perquè pot causar bronquiolitis en nens de curta edat.





Segons el cap de la Unitat de Patologia Infecciosa de Pediatria de la Vall d'Hebron, Pere Soler, estan fent un seguiment molt estricte de la situació. Considera que la tendència, tot i haver repuntat, és estable, i que les dades són tranquil·litzadores.





A més, ha assenyalat que els casos detectats no són més elevats que de costum. No obstant això, sí que són rellevants ja que fins ara s'havien vist substituïts per casos de coronavirus. "Ens hem trobat amb que fa unes setmanes el VRS ha començat a circular. Ha passat d'estar molt per sota de la normalitat a estar dins de la normalitat en una època ja no epidèmica ".





Malgrat això creu que, al tractar-se d'un virus estacional, ha de quedar poc perquè desaparegui de nou fins que arribin un altra vegada els mesos de fred.