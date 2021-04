'Nomadland' de Chloé Zhao fa història en els Oscar de la pandèmia

'Nomadland', el film escrit i dirigit per Chloé Zhao, s'ha coronat com la gran triumfadora de la 93ª edició dels Oscar en alçar-se amb el premi a la millor pellícula, millor direcció per Zhao i millor actriu per Frances McDormand. Sir Anthony Hopkins ha estat premiat premiat com a millor actor per 'El pare' en una cerimònia en la qual l'espanyol Sergio López-Rivera, al costat de Mia Neal i Jamika Wilson, ha estat guardonat amb l'Oscar al millor maquillatge i perruqueria per la seva feina a 'La mare del blues'.





Frances McDormand a 'Nomadland' (EP)





'Nomadland', el drama protagonitzat per McDormand, dona vida a una dona que després de perdre-ho tot en la crisi viu com a nòmada en una caravana. Ha complert amb els pronòstics i s'ha erigit com a guanyadora en una gala presencial que, condicionada per la pandèmia, ha comptat amb dos escenaris a la ciutat de Los Angeles --a l'habitual Dolby Theatre s'hi ha sumat l'emblemàtica Union Station-- i un ritme monòton.





"Sempre he trobat bondat en les persones que m'he trobat per tot el món, així que aquest premi és per a qualsevol que hagi tingut la fe i el valor per aferrar-se a la bondat que porten dins, i la dels altres, per molt difícil que resulti", ha dit Zhao en rebre el premi a la millor direcció. La directora ha fet història en convertir-se en la segona realitzadora a obtenir el guardó després que Kathryn Bigelow l'aconseguís per 'En terra hostil' en 2009.





"No tinc veu, la meva veu és en la meva espasa i la meva espasa és la nostra feina. I a mi m'agrada treballar. Gràcies per saber-ho i gràcies per això", ha dit Frances McDormand, que ha aconseguit així el seu tercer premi de l'Acadèmia després de guanyar-lo el 1997 amb 'Fargo' i el 2018 amb 'Tres anuncis als afores'.





YUH-JUNG YOUN I "EL SENYOR PITT"

L'Oscar a la millor actriu de repartiment ha anat a parar a les mans de la veterana actriu coreana Yuh-Jung Youn per la seva interpretació d'una singular àvia a 'Minari. Història de la meva família' mentre que el premi al millor actor de repartiment ha estat per Daniel Kaluuya, per la seva interpretació del líder dels Panteres Negres a 'Judes i el mesies negre'.





"No crec en la competència... Com he de guanyar jo a Glenn Close? L'única cosa és que jo he tingut més sort", ha dit en el seu espontani discurs la intèrpret asiàtica, que també ha tingut un record per al presentador del premi i productor de 'Minari. Història de la meva família', Brad Pitt: "Encantada de conèixer-lo senyor Pitt! On estava vostè quan rodàvem la pellícula?".





El premi per a la millor pellícula internacional ha estat per a la danesa 'Una altra ronda (Druk)' dirigida per Thomas Vinterberg, que ha ofert un dels discursos més emotius de la nit en recordar a la seva filla Ida, que va morir als pocs dies d'iniciar el rodatge. "Vaig acabar fent aquesta pellícula per a ella, com un monument en el seu honor. Anada, acaba d'ocórrer un miracle... i tu formes part d'ell", ha dit.





'Soul', la pellícula de Pixar estrenada directament en Disney+ dirigida per Pete Docter i Dana Murray, s'ha alçat amb dos Oscar: el de millor pellícula d'animació i el de millor banda sonora per la partitura de Trent Reznor, Atticus Ross i Jonathan Batiste.





El premi al millor documental ha estat per 'Allò que el pop em va ensenyar' de Pippa Ehrlich i James Reed. La cinta sobre un director de cinema que entaula una curiosa relació amb un pop mentre fa submarinisme es va imposar, entre altres, a 'L'agent talp', pellícula xilena dirigida per Maite Alberdi i amb producció espanyola.





OSCAR PER A UN ESPAÑOL

El que sí que s'ha proclamat guanyador ha estat l'espanyol Sergio López-Rivera, al costat de Mia Neal i Jamika Wilson, amb l'Oscar al millor maquillatge i perruqueria per la seva feina a la 'La mare del blues'. El film, protagonitzat per Viola Davis i Chadwick Boseman, és un biopic musical ambientat en el Chicago dels anys vint dirigit per George C. Wolfe. La pellícula s'ha imposat en aquesta categoria a les altres quatre nominades: 'Emma', 'Hillbilly, una elegia rural', 'Mank' i 'Pinotxo'.





No ha tingut la mateixa sort un altre dels espanyols nominats, Santiago Colomo Martinez, candidat al costat de Nick Davis, Greg Fisher, i Ben Jones per 'El magnífic Iván' en la categoria de millors efectes visuals. Un premi que finalment ha estat per a Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley, Scott Fisher per 'Tenet' de Christopher Nolan.