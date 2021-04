Comença a Catalunya la primera setmana sense restriccions de mobilitat comarcal

Catalunya inicia una setmana marcada per la flexibilització de les restriccions per coronavirus entre les que s'inclou l'aixecament del confinament comarcal i la possibilitat de circular per tot el perímetre català sense estar subjecta a un nombre concret de bombolles de convivència.





Els Mossos d'Esquadra controlen un accés viari per les restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia de coronavirus (EP)







El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar dissabte les noves mesures avalades pel comitè tècnic del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) que han entrat en vigor aquest dilluns per una vigència d'una setmana fins a la mitjanit del 3 de maig.





El Procicat també va decretar el retorn de la presencialitat en l'àmbit de l'educació postobligatòria, és a dir, batxillerat, cicles formatiu de grau mitjà i de grau superior.

En l'àmbit del comerç, es manté l'aforament al 30% però s'elimina la restricció dels 800 metres quadrats --podran obrir tots els locals independentment del seu extensió-- i també permet que els establiments de restauració dels centres comercials tornin a obrir de 7.30 a les 17 hores.





Les noves mesures restrictives també inclouen l'ampliació de l'aforament d'activitats esportives i religioses fins al 50% i el retorn de les activitats lúdiques infantils en espais tancats amb un aforament màxim del 30%.





També s'obre la porta a la celebració d'esdeveniments i congressos en recintes firals sempre que ho autoritzi prèviament el Procicat.





ES MANTENEN

Pel que fa al dret de reunió, es manté el límit màxim de sis persones, però s'elimina l'exigència que pertanyin com a màxim a dues bombolles de convivència.





També es mantenen el toc de queda des de les 22 fins a les 6 hores, la restricció horària de la restauració de 7.30 a 17 hores i el confinament perimetral de Catalunya.





"LLEUGERA MILLORA"

L'informe de l'Agència de Salut Pública de la Generalitat inclòs en la resolució publicada al Dogc assegura que "la lleugera millora en els indicadors epidemiològics i assistencials permet progressar, de manera controlada, en la flexibilització de determinades mesures".





Tot i així, destaca que cal "mantenir el gruix de mesures de limitació d'activitats no essencials i de control de la interacció social".