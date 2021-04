Com ha afectat la pandèmia a la salut laboral de les persones?

Cada 28 d'abril es celebra el Dia Internacional de la Salut Laboral. La pandèmia del coronavirus ha tingut un fort impacte en la salut de les persones en general i també en l'àmbit laboral. De fet, des de l'inici de la pandèmia el 2020 el coronavirus va incidir fortament en la manera de treballar dels ciutadans, que en algunes ocasions es van veure sotmesos al risc de transmissió en els llocs de treball i en altres van haver de teletreballar sense un pla establert prèviament. I és que si bé el teletreball i la nova organització de la feina han ofert oportunitats a algunes persones, en molts casos també ha suposat nous riscos per a la salut laboral, especialment a nivell psicològic i de risc de transmissió.







Diversos zeladors es concentren davant de l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón (EP)





El Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball en aquest 2021 intenta posar de manifest la necessitat d'enfortir els sistemes de seguretat i salut en el treball.





La Confederació General de Treball (CGT) ha emès un comunicat amb motiu del Dia Internacional de la Salut Laboral en el que apunten a les causes de la terrible situació que pateixen milers de treballadors i treballadores en l'actualitat pel que fa a la salut en el treball.







Segons apunta l'OIT en el seu recent informe sobre el Dia Mundial de la Salut Laboral, és imprescindible seguir les normes internacionals de la feina, ja que "contenen orientacions específiques per salvaguardar el treball decent en el context de la resposta a les crisis, incloses orientacions que poden ser rellevants per a l'evolució de la pandèmia de COVID-19 o altres emergències de salut pública".







El sindicat CGT considera que en l'últim any, i a causa de la pandèmia, s'ha pogut evidenciar la precarietat laboral, detonant dels nombrosos danys a la salut dels que es guanyen la vida en condicions lamentables. Tomás Rodríguez, secretari d'Acció Sindical de CGT, explica a Catalunya Press com ha afectat la pandèmia a la salut laboral. "En un primer moment, els sectors més afectats en relació a la pandèmia van ser els declarats essencials. Ens trobem amb situacions esperpèntiques, com que un treballador que ven targetes de crèdit o assegurances estava obligat a treballar presencialment amb altres 200 o 300 persones sense que hagués distància de seguretat. Altres persones, com les que treballaven en supermercats, han hagut de treballar en la majoria dels casos sense màscares i sense guants".





Així les coses, CGT considera que s'ha anteposat l'economia a la vida de les persones. Malauradament, segons aquest sindicat, aquesta actitud, unida a la falta de rapidesa de Govern espanyol a l'hora de prendre decisions i posar en marxa mesures per protegir les persones treballadores, s'ha traduït en morts i contagis.





D'altra banda, exigeixen que es tracti de la mateixa manera a tots els empleats, ja que si bé per al personal mèdic dels hospitals la malaltia o mort per covid-19 es considera accident laboral , per als celadors o les netejadores no hi ha tal consideració d'accident laboral sinó que es considera una malaltia comuna. També recorden que la pandèmia ha afectat de manera més directa a aquelles persones en situació irregular, com els temporers a Lleida o els esquiladors a Extremadura. "Aquestes situacions d'irregularitat, que obliguen a convivència en espais reduïts i sense les mesures higièniques adequades afavoreixen que el contagi sigui més alt", diceRodríguez.





Inacció del govern

Tot i que la pandèmia ha fet més visible aquesta problemàtica, la situació no és nova sinó que s'arrossega des de fa molts anys, i des de CGT apunten que les Reformes Laborals del PSOE i PP han causat més patiment a la classe treballadora i han fomentat la precarietat laboral , la desocupació i la temporalitat, amb major incidència en les dones i en les persones joves.





CGT també recorda la importància de treballar en la prevenció de riscos perquè es converteixi en un conjunt de mesures reals i efectives per protegir la salut i la seguretat dels treballadors.





"Entenem que més enllà de la situació de la pandèmia no s'està complint la legislació ordinària pel que fa a prevenció de riscos. És pràcticament impossible fer-la complir per part de la Inspecció de Treball per la manca de recurs", explica Rodríguez. "Cal endurir les sancions a les empreses que incompleixen la llei de prevenció de riscos laborals. La vida d'una persona val més que tots els beneficis , i per desgràcia a l'estat espanyol hi ha massa accidents laborals que tenen com a conseqüència la mort de les persones que el pateixen. en segon lloc, cal reforçar les plantilles de la inspecció de treball perquè es pugui investigar i es pugui accedir a les empreses per comprovar que el compliment de les mesures preventives és l'adequat, especialment en les empreses on hi ha més riscos".