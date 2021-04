Predominen les pluges a gran part de la Península i nou províncies estan en avís

El cel ennuvolat predominaran aquest dimecres a la major part de la Península, deixant pluges, xàfecs i tempestes ocasionals en àmplies zones, que seran més probables, freqüents i intensos a partir de migdia, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) , que ha activat avisos de nivell groc (risc) en nou províncies.





Diverses persones es refugien amb un paraigua de la pluja a Vitòria (EP)







Segons la previsió de l'AEMET, els xàfecs i tempestes poden ser localment fortes a Castella i Lleó, Aragó, nord de Catalunya, aquest de sistema Central i entorn de sistema Ibèric. De fet, Osca, Burgos, Soria, Girona i Lleida, així com Saragossa, Terol, Segòvia i Castelló, estaran aquest dimecres en avís groc per pluges. Aquestes quatre últimes, a més, tindran avisos activats per tempestes.





En canvi, les pluges, xàfecs i tempestes seran menys probables i més febles i aïllats a Andalusia, Múrcia i resta de zones litorals, no esperant just precipitacions a Galícia.





Tampoc es descarta algun ruixat dispers a Balears, mentre que a les Canàries s'espera un augment de la nuvolositat durant el dia, amb precipitacions a les illes de més relleu.





Les temperatures aquest dimecres experimentaran un descens en el nord-oest peninsular. A la resta, es preveuen pocs canvis.





Pel que fa al vent, bufarà vent de component nord a Galícia i Cantàbric, i de l'oest o sud-oest al litoral sud peninsular i litoral cantàbric oriental, amb intervals de fort en el litoral oest de Galícia i litoral d'Almeria. A la resta s'espera que hi hagi predomini de vent fluix.