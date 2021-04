Barcelona, ​​Badalona i Girona, els municipis catalans amb més desigualtat entre barris

Barcelona, Badalona i Girona són els tres municipis catalans que presenten una diferència més gran entre el seu barri amb major nivell socioeconòmic i el més pobre, segons l'índex socioeconòmic territorial (IST) presentat aquest dimecres per l'Idescat.





Imatge de recurs, pobresa energètica (EP)













En un comunicat aquest dimecres, l'Idescat ha assenyalat que el IST és una estadística que uneix sis indicadors: la població ocupada, els treballadors de baixa qualificació, la població amb estudis baixos, la població jove sense estudis postobligatoris, els estrangers de països de renda baixa o mitjana, i la renda mitjana per persona.





Els resultats s'obtenen per agrupacions censals, una divisió de Catalunya en 853 unitats de similar població --unes 9.000 persones--, i s'ha analitzat amb dades de 2018.





Així, Barcelona és el municipi amb més contrastos: hi ha 73,7 punts entre l'IST de 64,9 de l'agrupació censal de la Riereta i el 138,6 que s'obté al barri de Les Tres Torres.





Després segueix Badalona, on Sant Roc Oest llança un IST de 51,8 i el centre, de 123,1, per una diferència de 71,3 punts.





En tercer lloc, Girona experimenta una diferència de 68,7 punts entre la Font de la Pólvora, amb un IST de 57,4, i Montjuïc, amb 126,1.





Sabadell té un contrast de 62,1 punts entre els 63,7 de Can Puiggener i els 125,8 de centre; Terrassa té 64,7 a Ca n'Anglada i 122,5 al centre, per una diferència de 57,8, i a Mataró, Rocafonda té un IST de 63,9 i l'Eixample de 118,4, amb una diferència de 54,5.





Les deu agrupacions censals amb un IST més alt en 2018 estaven totes situades entre Barcelona (Les Tres Torres, Can Castelló, Modolell i Can Ballescar, el Turó Parc, Can Ràbia) i Sant Cugat del Vallès (Barcelona), com Parc Central - El Colomer - Pla de la Pagesa - Can Majó; a Barcelona ciutat, l'Idescat ofereix resultats per secció censal i per barri.





En canvi, les deu seccions amb un nivell socioeconòmic més baix de Catalunya estan repartides: a Salt (Girona), Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Badalona (Barcelona), Balaguer (Lleida), Girona, Figueres (Girona), Tortosa ( Tarragona), Montornès de Vallès (Barcelona) i Canovelles (Barcelona).