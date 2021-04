Barcelona assaja a la plaça de les Glòries un paviment solar que genera electricitat

La plaça de les Glòries de Barcelona és l’espai escollit per col·locar i fer una prova pilot amb paviment generador fotovoltaic.





Exemple de paviment fotovoltaic que s'insta·larà a Barcelona / Ajuntament de Barcelona.





Es tracta de la proposta guanyadora del repte “Paviments generadors: com podem incorporar la generació renovable local en els paviments de la ciutat?”, promogut per l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Agència de l’Energia i del Comissionat d’Innovació Digital, amb el suport de la Fundació BIT Habitat, i que es va llançar amb l’objectiu de conèixer possibles solucions de generació d'energia renovable local en paviments, i analitzar la viabilitat d’implantar-les en carrers, places i vies d’accés de Barcelona.





Equival al consum de tres llars







Es col·locaran 50m2 de paviment generador fotovoltaic en un espai representatiu de la ciutat però alhora, amb un caràcter provisional actualment. Es tracta d’una parcella a l’entorn de la plaça de les Glòries (avinguda Diagonal 254) i que serà destinada a plaça pública.





Aquesta instal·lació de paviment generador fotovoltaic permet el seu ús habitual com a paviment però també capta la llum solar transformant-la en energia elèctrica. L’energia elèctrica generada s’abocarà a la xarxa general i permetrà avaluar el potencial que tenen aquest tipus de solucions a la ciutat.





La instal·lació tindrà una potencia de 9kWp, generarà una energia de 6,7 kWh i està connectada en mode autoconsum a un punt Bicing proper. El paviment incorpora el cablejat elèctric i un vidre altament resistent i antilliscant sobre els mòduls generadors. L’Ajuntament preveu la monitorització de l’energia que es genera en temps real.





Amb aquesta superfície i potència, es creu que pot arribar a generar uns 7.560 kWh/any, que equivaldria al consum energètic total de tres llars, i suposa un estalvi de 2.722 kg C02 equivalent a l’any.





Sis mesos de prova





Durant el temps que estigui instal·lat, uns sis mesos aproximadament, l’Agència de l’Energia farà un seguiment i monitoratge de les dades de generació del paviment i s’avaluarà el compliment dels objectius previstos.





Passats els sis mesos de la prova, la comissió de seguiment avaluarà el funcionament de la instal·lació i el potencial de replicar la solució en altres espais de la ciutat.





Localització del paviment/ Ajuntament de Barcelona





Repte “Paviments generadors”





Al repte “Paviments generadors: com podem incorporar la generació renovable local en els paviments de la ciutat?”, llançat per l’Ajuntament el 2019, es varen presentar un total de set empreses nacionals i internacionals. Les propostes presentades plantejaven diferents tipus de tecnologies per generar energia al paviment.





La proposta guanyadora, presentada pel grup empresarial Sorigué, consisteix en un paviment fotovoltaic. La solució guanyadora ha rebut un premi-subvenció de 30.000 euros per a implementar el pilot a la ciutat de Barcelona.





Cap a l’Agenda 2030





El repte del paviment s’emmarca en el compromís de la ciutat amb l’Agenda 2030 i la necessitat de donar resposta als grans reptes de la transició ecològica i digital per fer de Barcelona una ciutat més resilient davant noves crisis.





Tal i com es recull a la Declaració d’Emergència Climàtica, la ciutat pretén ser neutre en carboni l'any 2050 i reduir, l'any 2030 un 50% les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle respecte els valors del 1992. Per això cal un canvi de model energètic que aposti per l’autogeneració i que l’autoconsum estigui generalitzat, amb un model energètic just, democràtic i renovable.